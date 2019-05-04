شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني جدة»: وفاة مواطن في انهيار جزئي لسقف مركز تجاري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) باشرت فرق الدفاع المدني في جدة أمس (الجمعة) حادثة انهيار جزئي لسقف مشيد من الحديد بمركز تجاري للمواد الغذائية. باشرت فرق الدفاع المدني في جدة أمس (الجمعة) حادثة انهيار جزئي لسقف مشيد من الحديد بمركز تجاري للمواد الغذائية. وأضاف حساب الدفاع المدني عبر «تويتر» أنه نتج عن الحادث وفاة مواطن، حيث قال: باشر مدني جدة حادث انهيار جزئي لسقف مشيد من الحديد بمركز تجاري للمواد الغذائية، نتج عنه وفاة مواطن نسأل الله له الرحمة والمغفرة.



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