السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل من أعمال إنشاء طريق الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة، والذي يمتد من حدود الدائري الثالث - مدخل طريق مكة جدة السريع غربا - وحتى الدائري الأول - مشروع جبل عمر - بطول 3,65 كلم، وذلك ضمن مشاريع ستحول مكة إلى مدينة ذكية.



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