مكة أكثر المناطق في سجلات نشاط المطاعم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة تصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق في إصدار السجلات التجارية لنشاط المطاعم خلال 2018، والذي حقق نموا بنسبة 19%، وذلك بحسب ما أوضحته وزارة التجارة والاستثمار أمس. وقالت الوزارة إن نمو سجلات نشاط المطاعم يأتي تزامنا مع الإصلاحات والتحسينات التي خضع لها قطاع الأعمال خلال الفترة الماضية، وإجراءات تسهيل بدء النشاط التجاري التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وكذلك الربط مع الجهات الحكومية وإتاحة إصدار السجل التجاري من خلال منصة الكترونية واحدة. إجمالي سجلات نشاط المطاعم 64,074 السجلات 2018 Advertisements 13,501 2017 11,290 مكة 3,667 الرياض 3,020 الشرقية 2,295



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