، "سرحان" : وفاة مواطن نتيجة انهيار سقف مركز تجاري بجدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - لقي مواطن في العقد الرابع من عمره مصرعه مساء أمس ، إثر سقوط سقف مشيد من الحديد داخل مركز تجاري للمواد الغذائية شمال شرق محافظة جدة

وذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن مركز العمليات الموحد تلقى عند الساعة ٢٢:٤٢ من مساء يوم أمس الجمعة بلاغاً عن إنهيار لسقف مركز يعمل في نشاط المواد الغذائية شمال شرق المحافظة، وعلى الفور تم تحريك فرق الإنقاذ وفرق التدخل والبحث تحت الانقاض، بالإضافة لفرقة إطفاء لموقع الحادث ، ومع وصول الفرق لموقع الحادث شرعت فرق الانقاذ وفرق البحث تحت الانقاض أعمالها في البحث ورفع الانقاض بحثاً عن محتجزين ، بينما تم فصل التيار الكهربائي عن المركز التجاري بعد أن تم إخلاء جميع من كان فيه من المتسوقين والعاملين .

وأضاف أنه أثناء أعمال البحث ورفع الانقاض تم العثور على رجل في العقد الرابع من العمر وتم إخراجه من تحت الأنقاض بعد أن فارق الحياة حسب الكشف الطبي الأولي من قبل فرق الهلال الأحمر .

وأفاد التحقيق في الموقع أن المتوفي سعودي الجنسية وتفيد المعلومات الأولية انه من ضمن المتسوقين بالمركز لحظة انهيار السقف المشيد من الحديد ، وأكملت فرق البحث تحت الانقاض وفرق الإنقاذ أعمالها دون العثور على أي إصابات أو محتجزين، لتسجل حالة وفاة فقط هي حصيلة حادثة الانهيار .

وبيَّن سرحان أن عدداً من الجهات المعنية شاركت في مباشرة الحادث ، ولا زالت أعمال التحقيق جارية فيما تم نقل حالة الوفاة عن طريق الجهات المختصة .

مصرع مواطن في انهيار مركز تجاري بشمال جدة