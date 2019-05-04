، الشرقية .. تدشين "كانفش" أول مرسم لتشجيع فئات المجتمع على ممارسة الرسم ،

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دُشِّن مؤخرًا بمحافظة الخُبر أول مرسم مرخص بالسعودية بهدف بنشر فن الرسم في الأوساط الاجتماعية، وتحفيز جميع الفئات والأعمار على ممارسة هذا الفن.
وتفصيلاً، أعربت صاحبة المرسم "ميساء الرويشد" عن تفاؤلها بالفكرة والجدوى منها، وقالت إن المرسم الذي أطلقت عليه اسم "كانفش" أتم هذه الأيام عامًا كاملاً على إنشائه، قضاه في خدمة أفراد المجتمع، واستثمار شغفهم بفن الرسم، كما أنه يشجع فئات المجتمع على ممارسة هذا الفن، واكتشاف موهبتهم الفنية وصقلها، وذلك من خلال الدورات وورش العمل التدريبية التي يقدمها نخبة من المدربين من ذوي الخبرات الفنية، وتناسب جميع الأعمار ومختلف المستويات والإمكانات، مع توفير كل ما يحتاجون إليه من أدوات لتعليم الرسم.
وأوضحت الرويشد لـ"الخليج 365" أن ما يميز بيئة مرسم "كانفش" أنها تسهم بشكل كبير في تحفيز الإبداع، والتشجيع على ممارسة الفنون، بدءًا من دقة تنظيم أركان المرسم، وترتيب الأعمال الفنية فيه، والأنشطة المنظمة. وقد حصل هذا المشروع على جائزة أفضل مشروع ريادي على مستوى المنطقة.
وعددت الرويشد إنجازات المرسم بعد عام على إنشائه قائلة: "إنجازات (كانفش) في المنطقة الشرقية والسعودية كثيرة ومتعددة، أبرزها المشاركة في جدارية أهل العوجاء في كورنيش الخُبر، إضافة إلى المشاركة في مهرجان الصقور والصيد في الرياض، الذي حققنا من خلاله نجاحًا رائعًا، تُوج بزيارة سمو وزير الداخلية عبد العزيز بن سعود بن نايف. بعدها شاركنا في مرسم منيفة".
وقسّمت ميساء مرسمها إلى أجزاء، وبيّنت أن أبرز هذه الأقسام يضم عامة الناس الذين لم يسبق لهم ممارسة فن الرسم، وليس لديهم أية معلومات سابقة عنه. وهؤلاء نساعدهم على تعلُّم الرسم عبر الدخول على (canvash.com) لمجموعة من الرسومات التي يمكن البدء في رسم إحداها. وهناك قسم آخر، يضم أعمال الفنانين السعوديين المعروفين.
وأضافت: "يسعى العاملون في المرسم إلى مساعدة زوار المرسم على بناء شخصياتهم الفنية، مع العمل على تشجيعهم، وزرع الثقة بمهاراتهم، وتمكينهم من إنجاز العمل الفني، والاحتفاظ بلوحاتهم وأعمالهم الفنية؛ لتكون بصمتهم الأولى في عالم الفنون التشكيلية".
وكشفت عن سبب اختيار كلمة "كانفش" للمرسم قائلة: "هو اسم مقتبس من الكلمة الهولندية Canvash، وهي لوح القماش الأبيض الذي يُستخدم في الرسم والتلوين، ويتميز بخامته ونسيجه الذي يمنح الرسومات واللوحات الفنية مزيدًا من الجَمال والجاذبية".
الشرقية .. تدشين "كانفش" أول مرسم لتشجيع فئات المجتمع على ممارسة الرسمحامد العلي الخليج 365 2019-05-04
دُشِّن مؤخرًا بمحافظة الخُبر أول مرسم مرخص بالسعودية بهدف بنشر فن الرسم في الأوساط الاجتماعية، وتحفيز جميع الفئات والأعمار على ممارسة هذا الفن.
وتفصيلاً، أعربت صاحبة المرسم "ميساء الرويشد" عن تفاؤلها بالفكرة والجدوى منها، وقالت إن المرسم الذي أطلقت عليه اسم "كانفش" أتم هذه الأيام عامًا كاملاً على إنشائه، قضاه في خدمة أفراد المجتمع، واستثمار شغفهم بفن الرسم، كما أنه يشجع فئات المجتمع على ممارسة هذا الفن، واكتشاف موهبتهم الفنية وصقلها، وذلك من خلال الدورات وورش العمل التدريبية التي يقدمها نخبة من المدربين من ذوي الخبرات الفنية، وتناسب جميع الأعمار ومختلف المستويات والإمكانات، مع توفير كل ما يحتاجون إليه من أدوات لتعليم الرسم.
وأوضحت الرويشد لـ"الخليج 365" أن ما يميز بيئة مرسم "كانفش" أنها تسهم بشكل كبير في تحفيز الإبداع، والتشجيع على ممارسة الفنون، بدءًا من دقة تنظيم أركان المرسم، وترتيب الأعمال الفنية فيه، والأنشطة المنظمة. وقد حصل هذا المشروع على جائزة أفضل مشروع ريادي على مستوى المنطقة.
وعددت الرويشد إنجازات المرسم بعد عام على إنشائه قائلة: "إنجازات (كانفش) في المنطقة الشرقية والسعودية كثيرة ومتعددة، أبرزها المشاركة في جدارية أهل العوجاء في كورنيش الخُبر، إضافة إلى المشاركة في مهرجان الصقور والصيد في الرياض، الذي حققنا من خلاله نجاحًا رائعًا، تُوج بزيارة سمو وزير الداخلية عبد العزيز بن سعود بن نايف. بعدها شاركنا في مرسم منيفة".
وقسّمت ميساء مرسمها إلى أجزاء، وبيّنت أن أبرز هذه الأقسام يضم عامة الناس الذين لم يسبق لهم ممارسة فن الرسم، وليس لديهم أية معلومات سابقة عنه. وهؤلاء نساعدهم على تعلُّم الرسم عبر الدخول على (canvash.com) لمجموعة من الرسومات التي يمكن البدء في رسم إحداها. وهناك قسم آخر، يضم أعمال الفنانين السعوديين المعروفين.
وأضافت: "يسعى العاملون في المرسم إلى مساعدة زوار المرسم على بناء شخصياتهم الفنية، مع العمل على تشجيعهم، وزرع الثقة بمهاراتهم، وتمكينهم من إنجاز العمل الفني، والاحتفاظ بلوحاتهم وأعمالهم الفنية؛ لتكون بصمتهم الأولى في عالم الفنون التشكيلية".
وكشفت عن سبب اختيار كلمة "كانفش" للمرسم قائلة: "هو اسم مقتبس من الكلمة الهولندية Canvash، وهي لوح القماش الأبيض الذي يُستخدم في الرسم والتلوين، ويتميز بخامته ونسيجه الذي يمنح الرسومات واللوحات الفنية مزيدًا من الجَمال والجاذبية".
04 مايو 2019 - 29 شعبان 1440
02:07 AM
يعمل على اكتشاف المواهب الفنية وصقلها من خلال الدورات وورش العمل
دُشِّن مؤخرًا بمحافظة الخُبر أول مرسم مرخص بالسعودية بهدف بنشر فن الرسم في الأوساط الاجتماعية، وتحفيز جميع الفئات والأعمار على ممارسة هذا الفن.
وتفصيلاً، أعربت صاحبة المرسم "ميساء الرويشد" عن تفاؤلها بالفكرة والجدوى منها، وقالت إن المرسم الذي أطلقت عليه اسم "كانفش" أتم هذه الأيام عامًا كاملاً على إنشائه، قضاه في خدمة أفراد المجتمع، واستثمار شغفهم بفن الرسم، كما أنه يشجع فئات المجتمع على ممارسة هذا الفن، واكتشاف موهبتهم الفنية وصقلها، وذلك من خلال الدورات وورش العمل التدريبية التي يقدمها نخبة من المدربين من ذوي الخبرات الفنية، وتناسب جميع الأعمار ومختلف المستويات والإمكانات، مع توفير كل ما يحتاجون إليه من أدوات لتعليم الرسم.
وأوضحت الرويشد لـ"الخليج 365" أن ما يميز بيئة مرسم "كانفش" أنها تسهم بشكل كبير في تحفيز الإبداع، والتشجيع على ممارسة الفنون، بدءًا من دقة تنظيم أركان المرسم، وترتيب الأعمال الفنية فيه، والأنشطة المنظمة. وقد حصل هذا المشروع على جائزة أفضل مشروع ريادي على مستوى المنطقة.
وعددت الرويشد إنجازات المرسم بعد عام على إنشائه قائلة: "إنجازات (كانفش) في المنطقة الشرقية والسعودية كثيرة ومتعددة، أبرزها المشاركة في جدارية أهل العوجاء في كورنيش الخُبر، إضافة إلى المشاركة في مهرجان الصقور والصيد في الرياض، الذي حققنا من خلاله نجاحًا رائعًا، تُوج بزيارة سمو وزير الداخلية عبد العزيز بن سعود بن نايف. بعدها شاركنا في مرسم منيفة".
وقسّمت ميساء مرسمها إلى أجزاء، وبيّنت أن أبرز هذه الأقسام يضم عامة الناس الذين لم يسبق لهم ممارسة فن الرسم، وليس لديهم أية معلومات سابقة عنه. وهؤلاء نساعدهم على تعلُّم الرسم عبر الدخول على (canvash.com) لمجموعة من الرسومات التي يمكن البدء في رسم إحداها. وهناك قسم آخر، يضم أعمال الفنانين السعوديين المعروفين.
وأضافت: "يسعى العاملون في المرسم إلى مساعدة زوار المرسم على بناء شخصياتهم الفنية، مع العمل على تشجيعهم، وزرع الثقة بمهاراتهم، وتمكينهم من إنجاز العمل الفني، والاحتفاظ بلوحاتهم وأعمالهم الفنية؛ لتكون بصمتهم الأولى في عالم الفنون التشكيلية".
وكشفت عن سبب اختيار كلمة "كانفش" للمرسم قائلة: "هو اسم مقتبس من الكلمة الهولندية Canvash، وهي لوح القماش الأبيض الذي يُستخدم في الرسم والتلوين، ويتميز بخامته ونسيجه الذي يمنح الرسومات واللوحات الفنية مزيدًا من الجَمال والجاذبية".
، الشرقية .. تدشين "كانفش" أول مرسم لتشجيع فئات المجتمع على ممارسة الرسم ،
المصدر : الخليج 365
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