، جدار يتسبب في مصرع طفلة وإصابة اثنتين في العقيق ،

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تسبب سقوط جدار في وفاة طفلة وإصابة طفلتين في عقيق الباحة مساء أمس الجمعة، وصدمة والدة إحداهن أدخلتها في مرحلة انهيار وغيبوبة.
وفِي التفاصيل التي بينتها مصادر "الخليج 365" فإن سقوط جدار على 3 بنات تسبب في وفاة إحداهن وعمرها سنة و8 أشهر وأصيبت اثنتان "3 و4 سنوات" بإصابات متوسطة، وبحضور رجال الدفاع المدني تم إخراج الثلاث حالات من تحت الأنقاض، فيما دخلت والدة إحدى الحالات في غيبوبة، تم نقلها للمستشفى وخرجت بعد تلقيها العلاج وجميع الحالات نُقلت عن طريق الأقرباء للمستشفى.
وقال لـ"الخليج 365" جدّ المتوفاة والمصابتين سعد البريكان "سقط الجدار على بنات بنتيّ توفيت إحداهن وأصيبت اثنتان".
جدار يتسبب في مصرع طفلة وإصابة اثنتين في العقيقعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2019-05-04
تسبب سقوط جدار في وفاة طفلة وإصابة طفلتين في عقيق الباحة مساء أمس الجمعة، وصدمة والدة إحداهن أدخلتها في مرحلة انهيار وغيبوبة.
وفِي التفاصيل التي بينتها مصادر "الخليج 365" فإن سقوط جدار على 3 بنات تسبب في وفاة إحداهن وعمرها سنة و8 أشهر وأصيبت اثنتان "3 و4 سنوات" بإصابات متوسطة، وبحضور رجال الدفاع المدني تم إخراج الثلاث حالات من تحت الأنقاض، فيما دخلت والدة إحدى الحالات في غيبوبة، تم نقلها للمستشفى وخرجت بعد تلقيها العلاج وجميع الحالات نُقلت عن طريق الأقرباء للمستشفى.
وقال لـ"الخليج 365" جدّ المتوفاة والمصابتين سعد البريكان "سقط الجدار على بنات بنتيّ توفيت إحداهن وأصيبت اثنتان".
04 مايو 2019 - 29 شعبان 1440
01:44 AM
جميع الحالات نُقلت عن طريق الأقرباء للمستشفى
تسبب سقوط جدار في وفاة طفلة وإصابة طفلتين في عقيق الباحة مساء أمس الجمعة، وصدمة والدة إحداهن أدخلتها في مرحلة انهيار وغيبوبة.
وفِي التفاصيل التي بينتها مصادر "الخليج 365" فإن سقوط جدار على 3 بنات تسبب في وفاة إحداهن وعمرها سنة و8 أشهر وأصيبت اثنتان "3 و4 سنوات" بإصابات متوسطة، وبحضور رجال الدفاع المدني تم إخراج الثلاث حالات من تحت الأنقاض، فيما دخلت والدة إحدى الحالات في غيبوبة، تم نقلها للمستشفى وخرجت بعد تلقيها العلاج وجميع الحالات نُقلت عن طريق الأقرباء للمستشفى.
وقال لـ"الخليج 365" جدّ المتوفاة والمصابتين سعد البريكان "سقط الجدار على بنات بنتيّ توفيت إحداهن وأصيبت اثنتان".
، جدار يتسبب في مصرع طفلة وإصابة اثنتين في العقيق ،
المصدر : الخليج 365
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