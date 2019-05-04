، جامعة تبوك توقّع اتفاقية مع معهد "هانبان" ببكين لاستقطاب مدرّسين للغة الصينية ،

محمد بن مسعود - الدمام - اطّلعت على تاريخ المعهد وإنجازاته حول العالم ونماذج من المناهج التي يقدمها

اتفقت جامعة تبوك ومعهد هانبان (كونفوشيوس) لتعليم اللغة الصينية على استقطاب مدرسي اللغة الصينية وأعضاء هيئة التدريس متخصصين ممن يحملون البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وذلك بدءاً من العام الدراسي القادم، وتصميم البرامج أو تنفيذها في الجامعة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من جامعة تبوك يرأسه وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فيصل أبو ظهير للمعهد في بكين لإعداد برنامج تعليم اللغة الصينية ومناقشة سبل التعاون في مجال تعليم اللغة الصينية.

واستعرض وفد الجامعة خلال الزيارة، تاريخ المعهد وإنجازاته حول العالم، واطلع على نماذج من المناهج التي يتم تدريسها، وأساليب وطرق التدريس المتبعة وفترة تنفيذ البرامج عند البدء فيها، وإمكانية استخدام التقنية كأداة تعليمية مساندة لدعم وتسريع عملية التعليم، فيما استعد المعهد لتسهيل التعاون بين جامعة تبوك وجامعات الصين المختلفة فيما يختص بالبرامج وأعضاء هيئة التدريس، وإمكانية إرسال واستقبال طلاب التبادل الثقافي والمعرفي بين الجانبين.

يذكر أنه خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الصين تم الاتفاق على البدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات السعودية في خطوة مهمة جاءت لتعزيز أواصر التعاون والتواصل في كافة المجالات، وتمكيناً لتحقيق شراكة إستراتيجية شاملة ترتقي لتحقيق تطلعات القيادتين السعودية والصينية، واقتناص الفرص الواعدة بين شعبيهما اللذين تمد العلاقات بينهما إلى عقود طويلة، ومن شأن اتفاق إدراج اللغة الصينية أن يعزز من التنوع الثقافي للطلاب في المملكة، وبما يسهم في بلوغ المستهدفات الوطنية المستقبلية في مجال التعليم على صعيد رؤية 2030م.

ويمثل إدراج اللغة الصينية في المناهج الدراسية خطوة مهمة باتجاه فتح آفاق دراسية جديدة أمام طلاب المراحل التعليمية المختلفة بالمملكة، باعتبار أن تعلم اللغة الصينية يُعد جسراً بين الشعبين سيسهم في زيادة الروابط التجارية والثقافية.