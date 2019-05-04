، مقتل أربعيني بتثليث إثر خلاف مع شقيقين ،

محمد بن مسعود - الدمام - الجهات الأمنية انتقلت لموقع الحادث وفتحت تحقيقاً موسعاً

تحقق شرطة تثليث في جريمة قتل وقعت في ساعة متأخرة من يوم أمس الجمعة، بأحد المراكز، وراح ضحيتها مواطن أربعيني إثر خلاف مع شقيقين.

وتفصيلاً، أكدت المصادر أن الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً موسعاً لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة تفاصيلها، بعد انتقال رجال الأمن إلى موقع الجريمة القريب من أحد المراكز التابعة لمحافظة تثليث، حيث تبين أن الطرف الآخر المتهم بالجريمة شقيقان.