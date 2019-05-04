، بين الحياة والموت.. شاهد حية تخنق مروضها أمام جمهور السيرك ،

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كشف فيديو مروِّع عن لحظة خنق مروض ثعابين أمام الجمهور في سيرك روسي؛ وذلك بعدما التفت الحية حول رقبته، وعصرت عظامها؛ لتتركه في حالة حرجة بين الحياة والموت.
ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع أثناء عرض للسيرك بجمهورية داغستان في روسيا، حين التقط مروض الثعابين حية ضخمة، ووضعها حول رقبته؛ ليقوم بالعرض.
وحسب الفيديو، التفت الحية القوية حول رقبة المروض، ثم راحت تضغط بقوة عليها كأنها تعصر عظامه، حتى سقط المروض على ركبتيه، ثم زادت من ضغطها على رقبته.
وتقول الصحيفة: إن المروض سقط على الأرض وتمدد، وظن الجمهور أنه جزء من العرض، ثم رفع يده اليمنى مرتين وهو يشير كأنه يطلب النجدة، وهنا أدرك الجمهور أنه في مشكلة حقيقية.
وقد أسرع العاملون في السيرك إلى المروض، وقاموا بسحب الحية من رقبته.
وقد تضاربت التقارير بشأن مصير المروض؛ إذ نقلت الصحيفة عن تقارير محلية أنه لقي مصرعه في الحال، لكن السلطات الروسية لم تؤكد موته، بينما يؤكد العاملون بالسيرك أن حالته حرجة بين الحياة والموت.
بين الحياة والموت.. شاهد حية تخنق مروضها أمام جمهور السيركأيمن حسن الخليج 365 2019-05-04
كشف فيديو مروِّع عن لحظة خنق مروض ثعابين أمام الجمهور في سيرك روسي؛ وذلك بعدما التفت الحية حول رقبته، وعصرت عظامها؛ لتتركه في حالة حرجة بين الحياة والموت.
ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع أثناء عرض للسيرك بجمهورية داغستان في روسيا، حين التقط مروض الثعابين حية ضخمة، ووضعها حول رقبته؛ ليقوم بالعرض.
وحسب الفيديو، التفت الحية القوية حول رقبة المروض، ثم راحت تضغط بقوة عليها كأنها تعصر عظامه، حتى سقط المروض على ركبتيه، ثم زادت من ضغطها على رقبته.
وتقول الصحيفة: إن المروض سقط على الأرض وتمدد، وظن الجمهور أنه جزء من العرض، ثم رفع يده اليمنى مرتين وهو يشير كأنه يطلب النجدة، وهنا أدرك الجمهور أنه في مشكلة حقيقية.
وقد أسرع العاملون في السيرك إلى المروض، وقاموا بسحب الحية من رقبته.
وقد تضاربت التقارير بشأن مصير المروض؛ إذ نقلت الصحيفة عن تقارير محلية أنه لقي مصرعه في الحال، لكن السلطات الروسية لم تؤكد موته، بينما يؤكد العاملون بالسيرك أن حالته حرجة بين الحياة والموت.
04 مايو 2019 - 29 شعبان 1440
01:42 AM
تمدَّد على الأرض ورفع يده طالبًا النجدة
كشف فيديو مروِّع عن لحظة خنق مروض ثعابين أمام الجمهور في سيرك روسي؛ وذلك بعدما التفت الحية حول رقبته، وعصرت عظامها؛ لتتركه في حالة حرجة بين الحياة والموت.
ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع أثناء عرض للسيرك بجمهورية داغستان في روسيا، حين التقط مروض الثعابين حية ضخمة، ووضعها حول رقبته؛ ليقوم بالعرض.
وحسب الفيديو، التفت الحية القوية حول رقبة المروض، ثم راحت تضغط بقوة عليها كأنها تعصر عظامه، حتى سقط المروض على ركبتيه، ثم زادت من ضغطها على رقبته.
وتقول الصحيفة: إن المروض سقط على الأرض وتمدد، وظن الجمهور أنه جزء من العرض، ثم رفع يده اليمنى مرتين وهو يشير كأنه يطلب النجدة، وهنا أدرك الجمهور أنه في مشكلة حقيقية.
وقد أسرع العاملون في السيرك إلى المروض، وقاموا بسحب الحية من رقبته.
وقد تضاربت التقارير بشأن مصير المروض؛ إذ نقلت الصحيفة عن تقارير محلية أنه لقي مصرعه في الحال، لكن السلطات الروسية لم تؤكد موته، بينما يؤكد العاملون بالسيرك أن حالته حرجة بين الحياة والموت.
، بين الحياة والموت.. شاهد حية تخنق مروضها أمام جمهور السيرك ،
المصدر : الخليج 365
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