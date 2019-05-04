، "الأرصاد" تنبِّه 10 مناطق: أمطار ورياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل عددًا كبيرًا من المدن والمحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء السبت

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة، شملت منطقة المدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض والباحة وعسير وحائل ونجران والشمالية والشرقية والقصيم، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، ذكرت الأرصاد في تنبيه للمدينة المنورة أن المنطقة تشهد تكوُّن سُحب رعدية ممطرة، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة. وتشمل الحالة الحناكية ومهد الذهب واليتمة والأكحل، وتمتد للمدينة المنورة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ12.00 من ظهر السبت، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء السبت.

ونبّهت الأرصاد منطقة حائل بأنها تشهد استمرار تكوُّن سُحب رعدية ممطرة، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة. وتشمل الحالة حائل وبقعاء والشنان والغزالة والحائط والشملي وموقق والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ23.30 من مساء الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء السبت.

وتشهد منطقة الرياض حالة مماثلة من استمرار تكوُّن سُحب رعدية ممطرة، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة. وتشمل الحالة الرياض والداومي والخرج والمجمعة والمزاحمية وعفيف والزلفي والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الرابعة فجر السبت، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء السبت.

ونبّهت المنطقة الشرقية بأنها تشهد استمرار هطول أمطار رعدية ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حفر الباطن والقيصومة والنعيرية والخفجي، وتمتد إلى الجبيل والدمام والأحساء والقطيف والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الخامسة فجر السبت، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء السبت.

وتشهد منطقة عسير هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية. وتشمل الحالة أبها وخميس مشيط وسراة عبيد والحرجة وظهران الجنوب وأحد رفيدة والربوعة، وتمتد إلى تثليث والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 11.00 من ظهر السبت، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء السبت.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة، تُصحب بنشاط للرياح المثيرة للأتربة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل رفحاء وعرعر والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الثانية من فجر السبت، وتستمر حتى السادسة من صباح السبت.

ونبَّهت الهيئة منطقة القصيم بأنها تشهد استمرار هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح المثيرة للأتربة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل عنيزة وبريدة والبكيرية وعقلة الصقور والمذنب والشماسية والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 23.30 من مساء الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.

وتشهد منطقة الباحة هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية، وتشمل الباحة، خاصة الأجزاء الشرقية منها، وتبدأ الساعة الـ 11.00 من ظهر السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.

وتشهد منطقة نجران تكوُّن سُحب رعدية ممطرة، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة. وتشمل الحالة نجران وحبونا وبدر الجنوب وخباش والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 11.00 من ظهر السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.

ونبهت الهيئة منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح المثيرة للأتربة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الطائف والمويه وظلم وتربة ورنية والخرمة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.