، دعوات المصلين تحف "الراحلين" الخمسة.. منارات بيضاء وهذه قصتها ،

محمد بن مسعود - الدمام - "البشري".. جسده في "الجوف" وقلبه بالرياض وأمله في أبها

يشاهد على الطريق الرابط بين أبها وخميس مشيط، وتحديداً في حي "الموظفين"؛ العابر من هناك منارات بيضاء شاهقة لأحد الجوامع وكأنها تتدلى من السماء رحمات وسكينة لأصحابه الذين خُلِد ذكراهم على لوحة من "الجبس" بجملة "جامع الراحلين".

و"الراحلون" هم خمسة أشقاء من أبناء الدكتور إسماعيل بن محمد البشري مدير جامعة الجوف، غادرت أرواحهم لبارئها في مارس 2014 بالقرب من منفذ البطحاء الحدودي داخل أراضي المملكة أثناء قدومهم من دولة الإمارات، وأصبح ذلك الحادث الأليم مع شاحنة وجهاً لوجه حديث الرأي العام في المملكة لعدة أيام، قبل أن تفيض قريحة الأب -الذي لم يبق له سوى ابنتان- بقصيدة رثاء زادت الوجع، وضاعفت الألم لدى مجتمع الجسد الواحد.

و"البشري" الذي يتولى هرم جامعة الجوف بجسده، يظل قلبه معلقاً بالرياض، حيث يضم تراب "أم الحمام" جثمان: "محمد" و"أفنان" و"أسماء" و"أحمد" و"سلطان"، في حين يبقى أمله بالله لا ينقطع بأن تصب الحسنات في موازينهم صباً وهو يشاهد المصلين يتزاحمون في صلاة الجمعة على أبواب جامع "الراحلين" بمدينة أبها والذي ينوي أجره لهم صدقة جارية.

‏ويعد المشروع تحفة جميلة بين مساجد منطقة عسير، حيث يتكون من الجامع و10 قاعات تحفيظ قرآن للنساء، ومغسلة أموات خيرية للرجال وأخرى للنساء، وسكن للإمام وسكن للمؤذن.

وشهدت صلاة العشاء ليلة السبت حفل تدشين حضره أهالي الحي والمسؤولون في المنطقة، ولم يعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية بعسير اسم الإمام الذي سيتولى إمامة الجامع في شهر رمضان وبقية أشهر السنة.

وتورد "الخليج 365" قصيدة الرثاء التي أنشدها آنذاك الدكتور إسماعيل البشري ألماً للفقد، ورضاءً بالقضاء والقدر، حيث عنونها بـ"يا راحلين":

رباه رحماك إن الحزن منبجس – رباه رباه لطفاً منك رباه

أنت الإله الذي من حبه سجدت – كل البرايا وهذا الكون يمناه

تقدست منك أسماء وحق لها – فأنت يا رب قيوم عبدناه

تنزلت منك آيات بها رسمت- معالم الحق ديناً فارتضيناه

جاءت بها رسل قد كان خاتمها – نبينا خير من نهوى ونهواه

كتبت في اللوح آجالاً لنا رقمت – وعداً أكيداً وحقاً لست تنساه

يا راحلين ولم ترحل مآثرهم – ذكراكم اليوم عطر قد شممناه

أسماء يا دانة الدنيا ويا قمراً – رحيق فكرك ينبوع وردناه

أفنان روح وريحان ومزهرة – أفنان وصف تجلى فيك معناه

محمد الرمز تاج كله درر – آمالك الغر نبراس تبعناه

وأحمد كان للأخلاق مدرسة – فوق النجوم سرت نوراً سجاياه

سلطان والبيت يبكي فيك بهجته – القلب يبكيك والتنهيد والآه

في فقدكم غار معنى الأنس منكسراً – والسعد يندب مخذولاً مطاياه

يا راحلين وفى قلبي محبتكم – قلبي تشظى فويلي من شظاياه

يا راحلين وقد كنتم لنا أملاً – كيف السبيل لكى تبقى بقاياه

كنتم وكنا وكان الحب يجمعنا – والبر والفضل ديوان ورثناه

بنتم وبنّا فما ابتلت جوانحنا – شوقاً لمن كان في عيني سكناه

هل تذكرون دروساً يوم جمعتنا – هل تذكرون حواراً طاب مغناه

هل تذكرون لقاء يوم ختمتنا – هل تذكرون دعاء قد دعوناه

هل تذكرون طوافاً حول كعبتنا – هل تذكرون بها سعياً سعيناه

هل تذكرون احتفالات بكم فرحاً – عند النجاح وكم حفلاً أقمناه

هل تذكرون سباقاً في مسابحنا – هل تذكرون فريقاً قد هزمناه

في كل زاوية ألقى خيالكم – في كل ثانية للدمع مجراه

في كل إشراقة تصفو ملامحكم – في كل أمسية للشوق مجراه

أرجوك رباه صبراً أنت معتمدي – ما خاب يا خالقي من كنت مولاه

وأهل بيتي دعائي أن تثبتهم – حتى ينالوا ثواباً منك مجناه

فقد دهى الخطب وامتدت مصيبتنا – حتى بكى الحزن وانثلت زواياه

ومنك يا رب نرجو كل مكرمة – بيتاً من الحمد في الجنات مبناه

والحمد لله ثم الحمد ما بقيت – تلاوة من إمام في مصلاه