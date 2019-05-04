لأول مرة وفد يهودي يزور السعودية في هذا الموعد

أكدت مصادر إسرائيلية، مساء الجمعة، أن وفداً يهودياً سيزور المملكة العربية السعودية لأول مرة بناءً على دعوة من رابطة العالم الإسلامي.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي "إسرائيل تتكلم العربية"، أن أمين عام الرابطة الشيخ السعودي محمد بن عبد الكريم العيسى، هو الذي أعلن عن الخطوة، وسبق للشيخ أن صرّح في السابق بأن "الزيارة ستجري في يناير/ كانون الثاني 2020".

والتزم الشيخ العيسى بزيارة قريبة إلى معسكر الإبادة النازي "أوشفيتس" في بولندا، حيث ارتكب النازيون جريمة إبادة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية. وقال الشيخ السعودي "لا يمكن إنكار الهولوكوست".

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وووفقاً لموقع "i24NEWS"، تفيد تقارير صحافية أن هناك علاقات دافئة سرية بين إسرائيل والسعودية، علما أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، صرّح مرارا وتكرارا، أن هناك "تقدم في العلاقات ما بين بلاده ودول عربية مركزية"، دون الكشف عن هوية تلك الدول.

وسمحت السعودية للطيران الهندي المرور بأجوائها في طريقه من وإلى إسرائيل.

وأبدى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ووزير الخارجية السابق عادل الجبير، استعدادهما لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، شريطة "التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين".