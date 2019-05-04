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*وأنا اتابع تويتر شدني هاشتاق تصدر الترند بعنوان #وين_بتروح_بالعطله* .

لكن الجميل في التاق أن الكل يحذر من السفر إلى تركيا ويقترح ويقدم البدائل .

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أحدهم قال كنت حاجز على ١٦ شوال من مدة بعيدة لكن ألغيت حجزي من كم يوم

‏لأن فلوسي من خير بلدي ولايمكن أعين الأعداء ضد بلدي ويؤكد كلنا معا ضد السفر إلى تركيا .

بينما الأغلبية يحذر ويؤكد أن *دول عديدة مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا حذروا رعاياهم من خطورة السفر إلى تركيا* ودعوا إلى مراجعة فكرة السفر إليها.

والبقية الأخرى *يقولون لا للسياحه التركيه‬⁩ ، و ينبغي على العرب وخاصة الخليجيين الحذر من السفر إلى تركيا لوجود فيها عصابات ونشل وجرائم وسرقه وقتل ، كما حدث مع الفلسطيني الذي اتهموه بالتجسس ثم عذبوه وبالأخير قتلوه بدون ذنب ، ويقولون أن الحذر واجب على كل سائح حتى لايقع في شيء صعب عليه الخلاص منه*.

أما البقية فيقولون ‏كنا نسمع كثيرًا عن اسطنبول وزيارات السعوديين لها ، *لكن لم نكن نصدق أن فعلا في تركيا أنه ممكن بالشارع تُسرق فلوسك أو تضرب ويهينونك إلا بعدما شفنا ذلك بأنفسنا يوم زرناها* وسردوا قصصهم وأكدوا أن تركيا لم تعد دولة تستحق السفر أو الوثوق في حكومتها بعد إعلان عدائها لنا ولقيادتنا .

*نعم لقد سعدت بما شاهدته من وعي وحرص من شعبنا على سلامتهم وفي تقديم الدروس للعالم في الوطنية وحب الوطن والقيادة*

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