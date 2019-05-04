خادم الحرمين يكرّم « STC» لرعايتها نهائي كأس الملك

كرَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شركة STC ممثلة في الرئيس التنفيذي للمجموعة، المهندس ناصر بن سليمان الناصر؛ لدعمها نهائي كأس الملك.

وتشرَّف الناصر، عقب نهاية المباراة الختامية بين فريقي الاتحاد والتعاون، بالسلام على خادم الحرمين، وقدَّم هدية تذكارية للملك سلمان بن عبدالعزيز بهذه المناسبة.

وعبَّر الناصر عن سعادته بهذا التكريم، الذي حظيت به STC من لدن خادم الحرمين الشريفين.

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من جهة أخرى، أوضح مدير عام التواصل المؤسسي في STC محمد بن راشد أبا الخيل، أن نجاح الفعاليات التي صاحبت النهائي والدعم التقني لهذا الحدث، يؤكد حرص الشركة بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي، على دعمها المتواصل للرياضة وخدمة أبناء الوطن.

وأشار إلى أن الشركة سخَّرت 11 موقعًا إضافيًا داخليًا، وثلاث عربات جوَّال متنقلة مجهزة بأحدث التقنيات، ما أسهم في نجاح حركة وانسيابية المكالمات والبيانات في استاد الملك فهد الدولي والساحات المحيطة به.

وتوّج التعاون، أمس الخميس، بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه المثير 2/1 على نادي الاتحاد، في المباراة النهائية للمسابقة، التي جرت على استاد الملك فهد بالعاصمة الرياض.

وضمن فريق التعاون مشاركته بشكل مباشر في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل؛ بغض النظر عن ترتيبه في دوري المحترفين، كما حصل على مكافأة مالية قدرها 10 ملايين ريال.