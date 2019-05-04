السفير السعودي لدى زامبيا يُقدّم أوراق اعتماده للرئيس إدجار لونجو

أعلنت وزارة الخارجية، مساء اليوم الجمعة، أن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية زامبيا يُقدم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت الخارجية السعودية، إن سفير خادم الحرمين الشريفين، أسامة بن محمد كرنشي، يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية زامبيا، إدجار لونجو، بمقر القصر الرئاسي.

وفي الـ16 من إبريل الماضي، أدَّى السفراء المعنيون في عددٍ من الدول، القسم، أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة بالعاصمة الرياض.

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وكان السفراء المعنيون هم: سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، والسفير المعيَّن لدى جمهورية النمسا الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، والسفير المعيَّن لدى جمهورية الكاميرون عبدالإله بن محمد الشعيبي، والسفير المعيَّن لدى جمهورية قبرص خالد بن محمد الشريف.

بعد ذلك، تشرَّف السفراء الذين أدُّوا القسم، وكلٌّ من السفير المعيَّن لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، والسفير المعيَّن لدى جمهورية إندونيسيا عصام بن أحمد الثقفي، والسفير المعيَّن لدى جمهورية جورجيا عبدالله بن حجاج المطيري، بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى توجيهاته.

وكان ذلك، بحضور وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومساعد السكرتير الخاصّ لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.