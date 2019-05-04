«البلديات» تطلق «فوري بلس» لإصدار رخص البناء إلكترونيًا

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة الرياض، اليوم الجمعة، إصدار رخص البناء للمشاريع التعليمية والصحية والسياحية الجديدة بشكل إلكتروني وفوري كمرحلة أولى في أمانة الرياض على أن يتم تعميمها على باقي الأمانات في مناطق المملكة.

وتتيح خدمة «فوري بلس» للمكاتب الهندسية المؤهلة وبشكل فوري اصدار الرخص وذلك عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية للأمانة وذلك تسهيلا للإجراءات الخاصة بعملية إصدار رخص البناء لتلك المشاريع.

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وتأتي الرخص الفورية «فوري بلس» بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وزارة الصحة وزارة التعليم والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والدفاع المدني وهو ما يعد تأكيدا من وزارة الشؤون البلدية والقروية على أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك مع الجهات الحكومية لتحقيق خطط التنمية الاستراتيجية والتصدي للتحديات المستقبلية

كما تأتي «فوري بلس» للتسهيل على المستثمرين من خلال تخفيض وقت وعدد الإجراءات اللازمة لإصدار تصاريح البناء للمشروعات المذكورة بتسهيل الإجراءات وتحسينها، حيث كانت تتم سابقا بشكل يدوي ، ومراجعة المستثمر لكل جهة ذات علاقة بنشاطه التجاري قد تمتد لمدد أطول

ويهدف إطلاق مشروع الرخص الفورية (فورية بلس) إلى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في المملكة، بناء على رؤية المملكة 2030، لتهيئة بيئة استثمارية آمنة ومحفزة وتوفير الضمانات اللازمة وتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، بمتابعة وإشراف لجنة تحسين بيئة الأعمال والتي يرأسها الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف.