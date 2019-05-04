الإنذار المبكر ينبّه سكان 4 مناطق من طقس الساعات المقبلة: أمطار ورياح نشطة

حذَّر جهاز الإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، سكان 4 مناطق من طقس الساعات المقبلة، مشيرًا إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح النشطة، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على تلك المناطق.

وقال الإنذار المبكر، في تنبيهات نشرتها الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن منطقة الجوف (سكاكا، دومة الجندل) والأجزاء المجاورة، ستتأثر في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، وحتى الثانية من صباح غدٍ السبت، باستمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح النشطة.

وأشار إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية- أيضًا- مع نشاط الرياح، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على محافظات عرعر، العويقلية، والأجزاء المجاورة لها، وتمتد إلى رفحاء بالحدود الشمالية، مؤكدًا أن هذه الحالة تبدأ في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، وحتى الثانية من صباح غدٍ السبت.

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وأوضحت أن الدمام، الإحساء، القطيف، بقيق، الخبر، الجبيل، الخفجي، رأس تنورة بالمنطقة الشرقية، تتأثر في الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة، وحتى الخامسة من صباح غدٍ السبت بهطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

أما منطقة تبوك، فأكد جهاز الإنذار المبكر، أنها ستشهد استمرار النشاط في الرياح السطحية، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، الذي يحد من الرؤية الافقية؛ حتى الثانية من صباح غدٍ السبت.

وقد تعرضت بعض مناطق المملكة، أمس الخميس، ومنها مكة المكرمة، لموجة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار، أدّت إلى إغلاق بعص المدارس والجامعات، فيما وثّقت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العاصفة الترابية، خاصة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، ومنها محافظة الجموم، وأدّت إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية على الطرق.