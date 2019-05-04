السعودية اليوم / فرع الشؤون الإسلامية بنجران ينهي استعداداته لاستقبال شهر رمضان المبارك

نجران 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واس

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران استعداداته لاستقبال شهر رمضان لهذا العام.

وشملت الاستعدادات تأمين احتياجات المساجد من المصاحف،والفرش والسجاد التي تجاوزت 20 ألف متر مربع، إضافة انتهاء أعمال الصيانة بجميع المساجد بالمنطقة، والتأكيد على الأئمة والمؤذنين بالالتزام في مساجدهم والتقيد بتوقيت أم القرى في أوقات الأذان.

وأكد فضيلة مدیر عام فرع وزارة الشؤون الإسلامیة والدعوة و الإرشاد بمنطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن فرع الوزارة يستنفر طاقاته لاستقبال شھر رمضان المبارك من أجل راحة المصلین، لیؤدوا عباداتھم من تلاوة القرآن الكریم وذكر الله تعالى في جو من الخشوع والسكینة والراحة،مثمناً اهتمام ومتابعة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة نجران ،وسمو نائبه، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تجهيز بيوت الله وخدمة المصلين، وبدعم وتوجيه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لفرع الوزارة بالمنطقة من خلال تزويد الفرع بـ 35 إماما من الحفاظ وخريجي جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، تم اختيارهم بضوابط معينة من حيث الحفظ، وجودة التلاوة، وذلك للقيام بصلاة التراويح والتهجد خلال شهر رمضان المبارك، للاستفادة من إقبال الناس على المساجد خلال الشهر الفضيل واستثمار ذلك فيما يعود عليهم بالنفع والإصلاح.

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