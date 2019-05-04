السعودية اليوم / بلدية محافظة الدلم تنهي استعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك



الرياض 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واس

كثفت بلدية محافظة الدلم جولاتها الرقابية الصحية على المنشآت الغذائية ، ومراكز التموين بمحافظة الدلم أستعداداً لموسم شهر رمضان المبارك .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الدلم المهندس سليمان بن عبدالله العايد أن الحملة الرقابية المكثفة تضمنت خطة عمل تتركز ‏على تكثيف جهود إدارة صحة البيئة فيما يتعلق بأعمال الرقابة الصحية ومتابعة الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وشروط سلامة التخزين.

وبين أنه تم تشكيل لجان للكشف على جميع المطاعم والمطابخ والمخابز ومحلات ومستودعات المواد الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة والمواد الأولية لتحضير الطعام وسلامة اللحوم والزيوت وأسطح طاولات التحضير في المطابخ والمطاعم مستخدمة أجهزة تمكنهم من قياس درجة احتراق الزيت ومعرفة مدى صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي ، إضافة إلى درجة حرارة ثلاجات التبريد ومستودعات المواد الغذائية وما تحتويه من أغذية .

ودعت بلدية محافظة الدلم المواطنين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات من خلال الأتصال على طوارئ البلدية 940 على مدار الساعة .

// انتهى //

23:39ت م

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