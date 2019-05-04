طريق قرى الراحة في الحرث معاناة مستمرة منذ 10 سنوات بلا حل!

2019-05-04

متابعات الخليج 365 - علي مدخلي - جازان

شكا أهالي قرى الراحة بمحافظة الحرث من سوء الطريق المؤدي إلى قراهم؛ بسب انتشار الحفر وتلف الطبقة الأسفلتية؛ نظرًا لانتهاء عمرها الافتراضي، مطالبين وزير النقل بالنظر إلى معاناتهم اليومية من سوء الطريق والعمل على تعبيده وتوسعته وتزويده كذلك بالخدمات ووسائل السلامة.

وقال عبدالله علواني: إن أهالي قرى الراحة بمحافظة الحرث يناشدون وزير النقل برفع معاناتهم وإعادة سفلتة الطريق؛ كونه تالفًا تمامًا، ويتسبب في العديد من الحوادث والتلفيات للسيارات، موضحًا أن طلبهم حبيس الأدراج لدى الجهات المختصة، حيث يعانون من سوء هذا الطريق منذ أكثر من 10 سنوات.

أما محمد مجرشي فأكد أن الطريق تالف، ومليء بالتشققات، رغم أنه يربط عددًا من قرى الراحة بالطريق العام الحرث- جازان، مناشدًا المسؤولين بوزارة النقل بسرعة التحرك لتصليح الطريق؛ حفاظًا على أرواح المواطنين، وتخفيفًا لمعاناتهم.

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من جهته، أوضح حسن هزازي أن طريق قرى الراحة معرج ومتهالك، ويوجد به العديد من الحفر والمطبات؛ مما جعله غير صالح للسيارات؛ ما يؤدي إلى وقوع الحوادث، مضيفًا أنهم قدموا عدة مطالبات لبلدية الحرث وفرع الطرق والنقل، ولكن دون جدوى.

وأشار إلى أن طريق الراحة يفتقد إلى الإنارة والصيانة، وسبق أن راح ضحيته عدد من الشباب من أبناء المنطقة بسب حالات الدهس التي تحدث نتيجة لتعرجه والظلام الدامس.