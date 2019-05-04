شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يُشدد على رفع مستوى الاستعداد لشهر رمضان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)شدد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، على جميع الجهات الخدمية بالاستعداد المُبكِّر لشهر رمضان المبارك.
وأكد أمير المنطقة أهمية الرفع من مستوى الخدمات في المجالات الصحية والبلدية والكهربائية والاتصالات، ومراقبة الأسعار في الأسواق والمحلات التجارية وتوافر المواد الغذائية والسلع والتأكد من صلاحيتها، ومراقبة المطاعم والمطابخ ومحلات بيع المواد الغذائية.
وطالب الأمير فيصل بن نواف بمضاعفة الجهود لدى شرطة المنطقة وإدارة المرور لمراقبة وتسهيل الحركة المرورية في الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، وعند الأسواق التجارية والمحلات خاصة خلال أوقات الذروة.
وأهاب أمير منطقة الجوف بالمؤذنين والأئمة الالتزام بأوقات الأذان والإقامة، والتقيد بتوجيهات وزارة الشؤون الإسلامية في هذا الخصوص.
وأوضح أن المملكة اكتسبت خصوصية تميزت بها، حيث شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين، والتي أولتهما حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين جُل الاهتمام لهما ولزوارهما من المعتمرين والحجاج.
وأضاف: «علينا جميعاً مسؤولية كبيرة لاستقبال ضيوف الرحمن ومتابعة شؤونهم منذ دخولهم بلاد الحرمين إلى أن يعودوا لبلادهم سالمين، سائلاً الله للجميع الأجر والمثوبة».
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الجوف يُشدد على رفع مستوى الاستعداد لشهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.