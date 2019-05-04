شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير جازان يرعى تكريم العاملين والداعمين للعمل التعليمي بالحد الجنوبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد مكي (جازان)

رعى نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، مساء أمس (الخميس)، الحفل التكريمي للعاملين والداعمين للعمل التعليمي في الحد الجنوبي «لأجلكم٣»، الذي نظمته وزارة التعليم ممثلة بمركز الدعم التعليمي والفني لإدارات التعليم في الحد الجنوبي، وذلك بمسرح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان.

وبدأ الحفل الخطابي المُعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير عام مركز الدعم التعليمي والفني لإدارات التعليم في الحد الجنوبي الدكتور أحمد بن قران الغامدي، كلمة أكد فيها أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين أولت جل اهتمامها للارتقاء بالوطن ليكون في مصاف الدول المتقدمة، مشدداً على أن التعليم نال نَصِيباً وافراً من ذلك الاهتمام الذي تجسد عبر رؤية المملكة 2030، والدعم المتواصل لقطاع التعليم مادياً ومعنوياً عبر ميزانيات عالية واهتمامات متواصلة.

وبيَّن أن السنوات الأربع الماضية شهدت على اهتمام وزارة التعليم بمناطق الحد الجنوبي في ظل الظروف الاستثنائية، بالتعاون مع الشركاء والإدارات التعليمية، سعياً لتذليل العقبات لتوفير الخدمات التعليمية لطلاب وطالبات مدارس الحد الجنوبي، إلى جانب توفير التعليم الإلكتروني في المدارس الافتراضية، وخدمات النقل المدرسي عبر الباصات، وتنفيذ دورات تدريبية لقيادات ومعلمي ومعلمات تلك المدارس.

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وثمَّن الدكتور الغامدي التعاون المثمر بين إدارات التعليم في مناطق الحد الجنوبي وإمارات المناطق والقطاعات العسكرية والشركات الداعمة، الذي كان له بالغ الأثر في تحقيق الأهداف المأمولة.

ونقل في كلمته شكر وتقدير وزير التعليم لأمراء المناطق في الحد الجنوبي، ولكافة الشركاء وقطاعات الوزارة ومديري الإدارات التعليمية وفرق العمل والمعلمين والمعلمات ومنسوبي الوزارة، على جهودهم وإسهاماتهم في المحافظة على حق أبنائنا في التعليم.

إثر ذلك، تابع الحضور عرضاً وثائقياً عن جهود وزارة التعليم بالحد الجنوبي، فيما أُلقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة، وأوبريتاً فنياً بعنوان «صوت المجد» بإشراف وتنفيذ إدارة تعليم محافظة صبيا، وأنشودة طلابية لإحدى زهرات تعليم جازان.

وفي ختام الحفل, كرّم نائب أمير منطقة جازان المتعاونين مع وزارة التعليم في إمارات المناطق في الحد الجنوبي، والشركاء في القطاعات الأمنية والإدارات الحكومية، وقطاعات الوزارة ومديري التعليم ومحافظي المحافظات في مناطق الحد الجنوبي، إلى جانب تكريم الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال الداعمين، وتسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة.