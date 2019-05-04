، أكاديمي: لا مبرر لتدريس الطالبات عبر الدائرة المغلقة بالجامعات ،

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رأى أكاديمي سعودي أنه لا مبرر لتدريس الطالبات عبر الدائرة المغلقة بالجامعات السعودية مطالبًا في هذا الصدد بالتواصل المباشر؛ وذلك لزيادة عملية التفاعل والتحصيل العلمي والمعرفي. وأشار إلى أن التفاعل الأكاديمي بين الأستاذ والطالبة مفقود؛ فهو يتحدث من خلف أسوار عن طريق سماعة مايكروفون. موضحًا أن كثيرًا من أساتذة الجامعات يعانون هذه المشكلة، ومطالبًا بدراستها من أطراف العملية التعليمية كافة.
وتفصيلاً قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة شقراء، الدكتور منيف الملافخ، لبرنامج "يا هلا" أمس: نظام تعليم الفتيات الحالي عبر الدائرة المغلقة من واقع تجربة يؤدي إلى مخرجات تعليمية ضعيفة. مشيرًا إلى أن التفاعل الأكاديمي المطلوب الذي يمكِّن الطالبة من فَهم المادة لا يتوافر مع نظام الدائرة المغلقة.
وأردف: لا أطالب بالدمج. يجب النظر لتعليم الفتيات عبر الدائرة المغلقة كما تم في قضية قيادة المرأة السيارة!
وتساءل: ما المانع من أن تُلقى المحاضرات مع اتخاذ الضوابط الشرعية من قِبل الطالبات؛ فتكون قاعات المحاضرات – مثلاً - مخصصة بباب ومدخل مستقل للمحاضر؛ وذلك لكي تتمكن الطالبات من الاستفادة من المحاضرات بشكل مباشر؛ فتسأل وتجاوب بشكل مباشر، وتناقش وتشارك، وتأخذ وتعطي.
ووصف الدكتور الملافخ جو المحاضرات عن طريق السماعة والمايكروفون كأنك تستمع إلى خطبة، وتُحوَّل إلى تلقين!!
مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه تواصل معه أكثر من طالبة بأنهن يشعرن بالملل من طول فترة المحاضرة، وقال: "أحيانا تصلني معلومات أن بعض الطالبات يغادرن القاعة أثناء المحاضرات، ويغبن عنها بالساعة!".
أكاديمي: لا مبرر لتدريس الطالبات عبر الدائرة المغلقة بالجامعاتعبدالحكيم شار الخليج 365 2019-05-04
رأى أكاديمي سعودي أنه لا مبرر لتدريس الطالبات عبر الدائرة المغلقة بالجامعات السعودية مطالبًا في هذا الصدد بالتواصل المباشر؛ وذلك لزيادة عملية التفاعل والتحصيل العلمي والمعرفي. وأشار إلى أن التفاعل الأكاديمي بين الأستاذ والطالبة مفقود؛ فهو يتحدث من خلف أسوار عن طريق سماعة مايكروفون. موضحًا أن كثيرًا من أساتذة الجامعات يعانون هذه المشكلة، ومطالبًا بدراستها من أطراف العملية التعليمية كافة.
وتفصيلاً قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة شقراء، الدكتور منيف الملافخ، لبرنامج "يا هلا" أمس: نظام تعليم الفتيات الحالي عبر الدائرة المغلقة من واقع تجربة يؤدي إلى مخرجات تعليمية ضعيفة. مشيرًا إلى أن التفاعل الأكاديمي المطلوب الذي يمكِّن الطالبة من فَهم المادة لا يتوافر مع نظام الدائرة المغلقة.
وأردف: لا أطالب بالدمج. يجب النظر لتعليم الفتيات عبر الدائرة المغلقة كما تم في قضية قيادة المرأة السيارة!
وتساءل: ما المانع من أن تُلقى المحاضرات مع اتخاذ الضوابط الشرعية من قِبل الطالبات؛ فتكون قاعات المحاضرات – مثلاً - مخصصة بباب ومدخل مستقل للمحاضر؛ وذلك لكي تتمكن الطالبات من الاستفادة من المحاضرات بشكل مباشر؛ فتسأل وتجاوب بشكل مباشر، وتناقش وتشارك، وتأخذ وتعطي.
ووصف الدكتور الملافخ جو المحاضرات عن طريق السماعة والمايكروفون كأنك تستمع إلى خطبة، وتُحوَّل إلى تلقين!!
مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه تواصل معه أكثر من طالبة بأنهن يشعرن بالملل من طول فترة المحاضرة، وقال: "أحيانا تصلني معلومات أن بعض الطالبات يغادرن القاعة أثناء المحاضرات، ويغبن عنها بالساعة!".
04 مايو 2019 - 29 شعبان 1440
12:50 AM
أكد أن التفاعل الأكاديمي بين الأستاذ والطالبة مفقود
رأى أكاديمي سعودي أنه لا مبرر لتدريس الطالبات عبر الدائرة المغلقة بالجامعات السعودية مطالبًا في هذا الصدد بالتواصل المباشر؛ وذلك لزيادة عملية التفاعل والتحصيل العلمي والمعرفي. وأشار إلى أن التفاعل الأكاديمي بين الأستاذ والطالبة مفقود؛ فهو يتحدث من خلف أسوار عن طريق سماعة مايكروفون. موضحًا أن كثيرًا من أساتذة الجامعات يعانون هذه المشكلة، ومطالبًا بدراستها من أطراف العملية التعليمية كافة.
وتفصيلاً قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة شقراء، الدكتور منيف الملافخ، لبرنامج "يا هلا" أمس: نظام تعليم الفتيات الحالي عبر الدائرة المغلقة من واقع تجربة يؤدي إلى مخرجات تعليمية ضعيفة. مشيرًا إلى أن التفاعل الأكاديمي المطلوب الذي يمكِّن الطالبة من فَهم المادة لا يتوافر مع نظام الدائرة المغلقة.
وأردف: لا أطالب بالدمج. يجب النظر لتعليم الفتيات عبر الدائرة المغلقة كما تم في قضية قيادة المرأة السيارة!
وتساءل: ما المانع من أن تُلقى المحاضرات مع اتخاذ الضوابط الشرعية من قِبل الطالبات؛ فتكون قاعات المحاضرات – مثلاً - مخصصة بباب ومدخل مستقل للمحاضر؛ وذلك لكي تتمكن الطالبات من الاستفادة من المحاضرات بشكل مباشر؛ فتسأل وتجاوب بشكل مباشر، وتناقش وتشارك، وتأخذ وتعطي.
ووصف الدكتور الملافخ جو المحاضرات عن طريق السماعة والمايكروفون كأنك تستمع إلى خطبة، وتُحوَّل إلى تلقين!!
مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه تواصل معه أكثر من طالبة بأنهن يشعرن بالملل من طول فترة المحاضرة، وقال: "أحيانا تصلني معلومات أن بعض الطالبات يغادرن القاعة أثناء المحاضرات، ويغبن عنها بالساعة!".
، أكاديمي: لا مبرر لتدريس الطالبات عبر الدائرة المغلقة بالجامعات ،
المصدر : الخليج 365
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