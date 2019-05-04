، إسقاط طائرة مسيَّرة متفجرة تابعة للحوثيين في بني الحسن ،

محمد بن مسعود - الدمام - كانت تستهدف المواطنين أثناء توجههم لصلاة الجمعة

أسقط الجيش اليمني أمس طائرة مسيَّرة متفجرة أثناء تحليقها ظُهرًا في مديرية عبس - بني الحسن شمال غرب اليمن. ويكشف ذلك عن عزم مليشيات الحوثي على المزيد من التدمير، وتهميش القرارات.

قالت مصادر عسكرية بالمنطقة الخامسة إن قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة تمكنت من إسقاط طائرة مسيَّرة متفجرة تابعة لمليشيات الحوثي الإيرانية في مديرية بني حسن بمحافظة حجة.

ومن جهتها، أوضحت معلومات، نقلها المركز الإعلامي العسكري في تلك المنطقة نقلاً عن مصادره، أن الطائرة كانت تستهدف المواطنين أثناء توجههم لأداء صلاة الجمعة في أحد مساجد بني حسن، وأن قوات الجيش تمكنت من إسقاطها قبيل وصولها إلى هدفها المطلوب.

يُذكر أن المليشيات الحوثية الخليج 365 أن استهدفت في مرات سابقة سوقًا شعبية بطائرة مسيَّرة، وتم التعامل معها قبل وصولها إلى هدفها، وإسقاطها قرب سوق حيران الشعبية.

هذا، وتستهدف المليشيات الحوثية المدنيين بين الحين والآخر بمقذوفات وطائرات مسيَّرة، وهناك ضحايا مدنيون سابقون نتيجة مقذوفات المليشيات التي تستهدف منازلهم.