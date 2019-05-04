، "الجهني": بعض سكان السعودية سيفطرون برمضان على صوتَي الأذان والمطر.. هنا التفاصيل ،

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قال زياد الجهني، الخبير الجوي الباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، لـ"الخليج 365": "بعد أيان معدودة ندخل في الفترة الانتقالية، آخر الربيع، وبداية الصيف، وفيها تشتد رياح البوارح المثيرة للأتربة والغبار، ومعها يشتد الحر".
وتوقع "الجهني" - بمشيئة الله - أن تستمر درجات الحرارة في ارتفاعها خلال الأسبوعين القادمين على أغلب مناطق السعودية، وخصوصًا الشرقية والغربية والوسطى، وتميل للاعتدال على شمال السعودية.
وأضاف "الجهني": درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها الطبيعية مع دخولنا في شهر رمضان المبارك، وتميل للاعتدال خاصة في فترات الليل، وتكون العظمى 41 والصغرى 30 على الوسطى وجنوبها، بينما تكون العظمى حول 43 والصغرى 33 في الشرقية والغربية. أما حائل وما وقع إلى الشمال منها فدرجاتها العظمى تقارب 38، والصغرى حول 25. ومع دخول شهر رمضان -بمشيئة الله- تتحسن فرص الأمطار كثيرًا، خاصة على المنطقة الوسطى.
وتوقَّع "الجهني" فلكيًّا أن يكون "شعبان" كاملاً 30 يومًا، ويوم الاثنين 6 مايو بداية رمضان، ويكون "رمضان" ناقصًا بـ 29 يومًا، وعيد الفطر يوم الثلاثاء 4 يونيو.
"الجهني": بعض سكان السعودية سيفطرون برمضان على صوتَي الأذان والمطر.. هنا التفاصيلهادي العصيمي الخليج 365 2019-05-04
قال زياد الجهني، الخبير الجوي الباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، لـ"الخليج 365": "بعد أيان معدودة ندخل في الفترة الانتقالية، آخر الربيع، وبداية الصيف، وفيها تشتد رياح البوارح المثيرة للأتربة والغبار، ومعها يشتد الحر".
وتوقع "الجهني" - بمشيئة الله - أن تستمر درجات الحرارة في ارتفاعها خلال الأسبوعين القادمين على أغلب مناطق السعودية، وخصوصًا الشرقية والغربية والوسطى، وتميل للاعتدال على شمال السعودية.
وأضاف "الجهني": درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها الطبيعية مع دخولنا في شهر رمضان المبارك، وتميل للاعتدال خاصة في فترات الليل، وتكون العظمى 41 والصغرى 30 على الوسطى وجنوبها، بينما تكون العظمى حول 43 والصغرى 33 في الشرقية والغربية. أما حائل وما وقع إلى الشمال منها فدرجاتها العظمى تقارب 38، والصغرى حول 25. ومع دخول شهر رمضان -بمشيئة الله- تتحسن فرص الأمطار كثيرًا، خاصة على المنطقة الوسطى.
وتوقَّع "الجهني" فلكيًّا أن يكون "شعبان" كاملاً 30 يومًا، ويوم الاثنين 6 مايو بداية رمضان، ويكون "رمضان" ناقصًا بـ 29 يومًا، وعيد الفطر يوم الثلاثاء 4 يونيو.
04 مايو 2019 - 29 شعبان 1440
12:19 AM
قال: شعبان 30 يومًا.. وغرة الشهر الفضيل فلكيًّا يوم الاثنين
قال زياد الجهني، الخبير الجوي الباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، لـ"الخليج 365": "بعد أيان معدودة ندخل في الفترة الانتقالية، آخر الربيع، وبداية الصيف، وفيها تشتد رياح البوارح المثيرة للأتربة والغبار، ومعها يشتد الحر".
وتوقع "الجهني" - بمشيئة الله - أن تستمر درجات الحرارة في ارتفاعها خلال الأسبوعين القادمين على أغلب مناطق السعودية، وخصوصًا الشرقية والغربية والوسطى، وتميل للاعتدال على شمال السعودية.
وأضاف "الجهني": درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها الطبيعية مع دخولنا في شهر رمضان المبارك، وتميل للاعتدال خاصة في فترات الليل، وتكون العظمى 41 والصغرى 30 على الوسطى وجنوبها، بينما تكون العظمى حول 43 والصغرى 33 في الشرقية والغربية. أما حائل وما وقع إلى الشمال منها فدرجاتها العظمى تقارب 38، والصغرى حول 25. ومع دخول شهر رمضان -بمشيئة الله- تتحسن فرص الأمطار كثيرًا، خاصة على المنطقة الوسطى.
وتوقَّع "الجهني" فلكيًّا أن يكون "شعبان" كاملاً 30 يومًا، ويوم الاثنين 6 مايو بداية رمضان، ويكون "رمضان" ناقصًا بـ 29 يومًا، وعيد الفطر يوم الثلاثاء 4 يونيو.
، "الجهني": بعض سكان السعودية سيفطرون برمضان على صوتَي الأذان والمطر.. هنا التفاصيل ،
المصدر : الخليج 365
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