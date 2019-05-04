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شهد إقليم الوشم وسدير أمطارًا متوسطة ومتفرقة، شملت أغلب محافظاتها والمراكز التابعة لها؛ وجرى إثر تلك الأمطار عدد من الشعاب والجداول الصغيرة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت تنبيهًا باستمرار هطول أمطار رعدية، ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، على عدد من المحافظات شمال مدينة الرياض.
شاهد .. أمطار متفرقة على عدد من محافظات سدير والوشم
شهد إقليم الوشم وسدير أمطارًا متوسطة ومتفرقة، شملت أغلب محافظاتها والمراكز التابعة لها؛ وجرى إثر تلك الأمطار عدد من الشعاب والجداول الصغيرة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت تنبيهًا باستمرار هطول أمطار رعدية، ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، على عدد من المحافظات شمال مدينة الرياض.
04 مايو 2019 - 29 شعبان 1440
12:11 AM
أجرت الشعاب والجداول الصغيرة
شهد إقليم الوشم وسدير أمطارًا متوسطة ومتفرقة، شملت أغلب محافظاتها والمراكز التابعة لها؛ وجرى إثر تلك الأمطار عدد من الشعاب والجداول الصغيرة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت تنبيهًا باستمرار هطول أمطار رعدية، ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، على عدد من المحافظات شمال مدينة الرياض.
، شاهد .. أمطار متفرقة على عدد من محافظات سدير والوشم ،
المصدر : الخليج 365
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