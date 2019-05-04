، شاهد .. أمطار متفرقة على عدد من محافظات سدير والوشم ،

محمد بن مسعود - الدمام - أجرت الشعاب والجداول الصغيرة

شهد إقليم الوشم وسدير أمطارًا متوسطة ومتفرقة، شملت أغلب محافظاتها والمراكز التابعة لها؛ وجرى إثر تلك الأمطار عدد من الشعاب والجداول الصغيرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت تنبيهًا باستمرار هطول أمطار رعدية، ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، على عدد من المحافظات شمال مدينة الرياض.