السعودية اليوم / عدد الوفيات يتجاوز الألف بسبب "إيبولا" في الكونجو



جوما 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واس

تجاوز عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونجو الديمقراطية الألف.

وأفادت وزارة الصحة بأن 14 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس سُجلت، ليرتفع الإجمالي إلى 1008 حالات وفاة جراء إصابات مؤكدة ومرجحة منذ إعلان تفشي الفيروس في شهر أغسطس الماضي.

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