السعودية اليوم / تمديد حالة الطوارئ في تونس



تونس 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واس

أعلنت تونس تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدّة شهر ابتداء من يوم الاثنين القادم إلى الرابع من شهر يونيو 2019 .

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية اليوم بأن قرار تمديد حالة الطوارئ جاء بعد مشاورات أجراها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مع رئيسي الوزراء ومجلس نواب الشعب .

يُذكر أن حالة الطوارئ متواصلة منذ 24 نوفمبر 2015، في كامل تونس على إثر العملية الإرهابية التي تم فيها تفجير حافلة للأمن الرئاسي، إذ قتل خلالها 13 عنصرًا أمنيًا وأُصيب عدد آخر, وجرى تمديد حالة الطوارئ في عدد من المناسبات منذ ذلك الحين.

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23:42ت م

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