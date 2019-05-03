السعودية اليوم / الأرصاد تصدر تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار على منطقة الرياض

الرياض 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية متوسطة على منطقة الرياض, ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتبدأ الحالة من الساعة الـ 11.30 مساءً وحتى الساعة 4 من فجر غد السبت .

وشمل التنبيه مدينة الرياض، ومحافظات الدوادمي، والزلفي ، والقويعية، والمزاحمية، والخرج، وحوطة بني تميم، والمجمعة، وشقراء، وتشمل الطريق الواصل للدمام والأجزاء المجاورة لها.

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23:36ت م

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