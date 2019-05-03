

الأمم المتحدة 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واس

اختتمت لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة دورتها الـ 63 في مارس، بالموافقة على خارطة طريق لحماية وتحسين وصول النساء والفتيات إلى نظم الحماية الاجتماعية والخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة.

وشهدت أعمال الدورة فعاليات عديدة ركزت على أنظمة الحماية الاجتماعية والوصول إلى الخدمات العامة والبنية التحتية وتمكين المرأة والفتاة التي تعد جزءا لايتجزأ من تحقيق إعلان ومنهاج عمل بيجين لعام 1995، وخطة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدها قادة العالم عام 2015.

// انتهى //

23:25ت م

0144





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة تختتم دورتها الـ 63 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.