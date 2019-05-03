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أمطار على الرياض حتى الرابعة فجرًا
متابعات الخليج 365 - واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية متوسطة على منطقة الرياض, ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتبدأ الحالة من الساعة الـ 11.30 مساءً وحتى الساعة 4 من فجر غد السبت.
وشمل التنبيه مدينة الرياض، ومحافظات الدوادمي، والزلفي ، والقويعية، والمزاحمية، والخرج، وحوطة بني تميم، والمجمعة، وشقراء، وتشمل الطريق الواصل للدمام والأجزاء المجاورة لها.
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