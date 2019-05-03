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وهم التجميل في تركيا يفضحه الواقع وتشوه الأجساد!
متابعات الخليج 365 - الرياض
سلط برنامج “سيدتي”، المذاع على قناة روتانا خليجية، الضوء على وهم العلاج والتجميل في تركيا، الذي ما هو إلا حملات دعائية برّاقة وقصص فشل موجعة.
هي قصة بدأت في عام 1990 واستمرت لأعوام وأبهرت العالم كذبًا، فعلى صعيد عالم الطب والتجميل عانت الأسر والأشخاص من التكاليف الباهظة، وعلى هذا الأساس روجت الحملات الضخمة على مدى السنوات الماضية للعلاج في تركيا، ولكن ليس الأمر سوى بيع الوهم.
ووصلت إيرادات تركيا من “بيع الوهم” إلى 10 مليارات دولار بتجارب أوهمت المريض أنها ناجحة، وبعد المضي نحوها أصبح للواقع حديث آخر، حيث تشوهت الأجساد بعد أن وضعت ثقتها تحت مقصات الجراحين الفاقدين لأساسيات المهنة.
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