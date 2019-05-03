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أسئلة من عائض القرني للمسلمين قبل حلول شهر رمضان
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجه الشيخ الدكتور عائض القرني بعض الأسئلة قبل حلول شهر رمضان المبارك، بشأن تهيئة المسلمين أنفسهم لاستقباله.
وتساءل القرني موجهًا قوله إلى المسلمين: هل أعددتم أنفسكم لتجديد إيمانكم وصلتكم بربّكم؟ هل نويتم نيّة صادقة أن يكون رمضان هذا العام نُقطة تحوّل حقيقية في حياتكم؟
وشدد على أن رمضان فرصة ثمينة قد لا تتكرر في العُمر، فالبدار البدار، والجد الجد، أعاننا الله وإيّاكم على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه.
وأضاف: من يضمن لك أن تصوم رمضان آخر؟! لابد أن يكون رمضان القادم مُختلفًا تمامًا عن كل شهر مر بك، إنه شهر التوبة، والإنابة، والتصحيح، والعودة الجادة الصادقة إلى الله، اللهم بلّغنا رمضان، وأنت عنّا راضٍ غير غضبان، وأدخلنا جميعًا من باب الريّان، قولوا: آمين.
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