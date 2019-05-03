استشاري جراحة تجميل يكشف المستور عن العمليات في تركيا!

2019-05-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الدكتور خالد الزهراني، استشاري جراحة تجميل ونحت القوام، أن عمليات التجميل وزراعة الشعر في تركيا لا تتم تحت إشراف أطباء متخصصين.

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وأضاف خلال حواره إلى برنامج “سيدتي” على قناة روتانا خليجية، أن العمليات لا تتم تحت إشراف طبيب؛ لأن جميع التجارب تفشل وأفضل نسبة كانت بتحسن 30% فقط، موضحًا أن من يجري العمليات “فني” وليس بدون رخصة وبمواد غير مناسبة للمواصفات والمعايير.

وكشف أن البعض يذهب إلى تركيا بسبب “السوشيال ميديا” واستخدام أشياء في البهرجة للإغراء مع أسعار “غير مبررة”.

وتابع: مراكز التجميل الوهمية في تركيا تستقطب الزبائن بالدعاية الخادعة المكثفة والأسعار الرخيصة جدًّا.