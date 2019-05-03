تحذير من غبار كثيف يضرب طرق الرياض

2019-05-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض من غبار كثيف.

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وقال أمن الطرق: يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا للغبار الكثيف الذي تشهده معظم الطرق بالمنطقة، والذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع.

وتوقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية، وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك)، وقد تصل إلى شِبه انعدام في الرؤية الأفقية على طريف وعرعر وسكاكا. في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما تتأثر الأجزاء الشرقية من تلك المناطق.