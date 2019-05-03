العاصمي يتبرع بـ10 آلاف ريال لفريق محايل رؤية وفن

2019-05-03

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

أعلن وكيل محافظة محايل المكلف، يحيى بن محمد العاصمي، عن تبرعه بمبلغ 10 آلاف ريال، لفريق محايل رؤية وفن.

جاء ذلك خلال رعاية العاصمي، أمس الخميس، لاختتام الفعاليات الرمضانية التي نظمها فريق محايل رؤية وفن وذلك بمقر المسرح المفتوح بجادة محايل، حيث أكد أن المشاركات النسائية حققت خلال المهرجانات السابقة حضورًا لافتًا، إذ تنوعت المشاركات والإبداعات في الفن التشكيلي والرسم والتصوير الفوتوغرافي وأيضًا مشاركات الأسر المنتجة.

ونوه بالدعم والمتابعة التي حظيت بها هذه الفعالية من أمير منطقة عسير ووكيل الإمارة ومحافظ محايل، مؤكدًا أن المحافظة لن تتوانى في دعم هذه المشاركات التي حققت نجاحًا وحضورًا مميزًا.

Advertisements

واشتمل الحفل على فقرات متنوعة منها مشاركة فرقة ريفان الاستعراضية، وعرض مرئي لفريق محايل رؤية وفن نال استحسان الحضور، ثم كرم وكيل المحافظة عددًا من المشاركين من الإدارات الحكومية والإعلاميين الذين شاركوا بنجاح الفعاليات الرمضانية، ثم تجول الوكيل على أركان الفعاليات الرمضانية واستمع لشرح مفصل عن أقسامها ومحتوياتها.

يذكر أنه تم تكريم “متابعات الخليج 365” نظير مشاركتها في تغطية الفعالية الرمضانية بجادة بمحايل.