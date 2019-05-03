الان تتابع “الأرصاد” تحذّر: أمطار ورياح مثيرة للأتربة على مكة والرياض وهذه المناطق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 11:22 م, 3 مايو 2019 م التعليقات: 0 أصدر الحساب الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة، إنذارات مبكرة تحذر من استمرار هطول أمطار رعدية ورياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية في الرياض، وتشمل مناطق (الدوادمي – الخرج – المجمعة- المزاحمية- عفيف- الزلفي) ومكة المكرمة وتشمل (الطائف – المويه- ظلم- تربة- رنية- الخرمة).

وفي المنطقة الشرقية حذرت من استمرار هطول أمطار رعدية ورياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية، وتشمل (حفر الباطن- القيصومة- النعيرية- الخفجي- الدمام- الجبيل- الأحساء- القطيف).

وفي حائل حذرت الأرصاد من استمرار تكون سحب ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وتشمل (بقعاء – الشنان- الغزالة- الحائط- الشملي- موقق).

وفي القصيم تم التحذير من استمرار هطول أمطار رعدية ورياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية في وتشمل (عنيزة- بريدة- الرس-عقلة الصقور- المذنب- الشماسية).

وفي الباحة وعسير والحدود الشمالية حذرت الأرصاد من استمرار رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة.

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