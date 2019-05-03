أمير تبوك: الحصول على السكن لم يعد مقلقا

جدة - عمرو شويل قال فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك، إن وزارة الإسكان وفرت في السنتين الماضيتين حلولاً متنوعة للمواطنين، ولذلك لم يعد الحصول على السكن بالأمر المقلق.

وأكد في كلمته خلال تسليم الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي بمنطقة تبوك، أن برامج الإسكان والخيارات المتنوعة التي وفّرتها الوزارة للمواطن، انعكست إيجابًا على قدرة المواطن في تملك مسكنه بسهولة وبخيارات متعددة على عكس ما كان في الماضي؛ مشيدًا بالنتائج التي تَحققت في “الإسكان التنموي” الذي يهتم كثيرًا بالأسر المحتاجة؛ داعيًا الوزارة إلى تكثيف أبرز تلك الإنجازات التي تحققت للمواطن.