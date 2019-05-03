شكرا لقرائتكم خبر عن «البلدية والقروية» تطلق خدمة «فوري بلس» لاصدار رخص البناء إلكترونياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة منطقة الرياض خدمة «فوري بلس» لاصدار رخص البناء للمشاريع التعليمية والصحية والسياحية بشكل الكتروني وفوري كمرحلة اولى في أمانة الرياض على ان يتم تعميمها على باقي الامانات في مناطق المملكة.

وتتيح خدمة «فوري بلس» للمكاتب الهندسية المؤهلة اصدار الرخص بشكل فوري عن طريق بوابة الخدمات الاكترونية للامانة تسهيلاً للاجراءات الخاصة بعملية اصدار رخص البناء لتلك المشاريع

وتاتي خدمة «فوري بلس» بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الصحة ووزارة التعليم والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والدفاع المدني، تعزيزاً من وزارة الشؤون البلدية والقروية على أهمية التعاون والعمل المشترك مع الجهات الحكومية لتحقيق خطط التنمية الاستراتيجية والتصدي للتحديات المستقبلية، وتسهيلاً للمستثمرين من خلال تخفيض وقت وعدد الاجراءات اللازمة لاصدار تصاريح البناء للمشروعات، حيث كانت الإجراءات سابقاً تتم بشكل يدوي ومراجعة المستثمر لكل جهة ذات علاقة بنشاطه التجاري والتي تستهلك مدة طويلة.

الخدمة تهدف لتسريع وتيرة التنمية وتهيئة بيئة استثمارية امنة ومحفزة وتوفير الضمانات اللازمة وتذليل العقبات امام المستثمرين المحليين والاجانب بمتابعة واشراف لجنة تحسين بيئة الاعمال والتي يرأسها الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف.