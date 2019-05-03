شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السعودي لكرة القدم يوقع مذكرة تفاهم مع "العمل والتنمية الاجتماعية" والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

وقع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لؤي بن إبراهيم السبيعي، مذكرة تعاون بين الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثل بلجنة المسؤولية الاجتماعية وبين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة التنمية الاجتماعية، بحضور عضو مجلس ادارة الاتحاد ورئيسة لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية أضواء بنت عبدالرحمن العريفي.

وتهدف المذكرة إلى دعم مبادرات الاتحاد السعودي لكرة القدم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال تفعيل الاتفاقيات والشراكات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لدعم جوانب التنمية المجتمعية عبر كرة القدم بالإضافة إلى تفعيل جوانب المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد والأندية وعمل مبادرات مشتركة تخدم الطرفين وتعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية والتي تعد من إحدى الأهداف الإستراتيجية ضمن رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال مشاركة الاتحاد السعودي في ملتقى المسؤولية الاجتماعية الأول والمعرض المصاحب له الذي أقامته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت رعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، حيث شاركت لجنة المسؤولية الإجتماعية والمشاركة الجماهيرية في الاتحاد في الملتقى.

وأكدت رئيسة اللجنة أضواء العريفي أن الاتحاد السعودي حريص كل الحرص على تفعيل دوره الكامل في المسؤولية الإجتماعية والمشاركة في البرامج المجتمعية من خلال العمل مع مختلف لجان وإدارات المسؤولية الإجتماعية في القطاعين الحكومي والخاص، مشيرةً إلى أن اللجنة تتطلع من خلال هذه الشراكة لتحقيق الأهداف المرجوة لخدمة الوطن و شبابه و بناته.