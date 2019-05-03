شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الجوف»: تشغيل مستشفيان بكادر تمريض سعودي 100% والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، تشغيل مستشفيان بكادر تمريض سعودي بنسبة 100 في المئة.

وقال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني: «نجحنا في تشغيل أول مستشفيان على مستوى المملكة بكادر تمريض سعودي بنسبة 100 في المئة، وهما مستشفى صوير العام ومستشفى الأمل للصحة النفسية بالجوف».

وأشار الشهراني إلى أن ذلك يأتي وفق رؤية المملكة 2030، التي تؤكد على دعم الكوادر الوطنية وتمكينها.

وأضاف: «اليوم نمتلك طواقم تمريضية مؤهلة ومدربة وذات إمكانيات عالية لاتقل عن مثيلاتها من الجنسيات الأخرى، ونبذل جهدنا لتشغيل بقية المستشفيات بأيدي أبناء وبنات الوطن، ونتطلع لأن يكون ذلك في كافة التخصصات وليس التمريض فقط».