شكرا لقرائتكم خبر عن «الحملة المشتركة»: ضبط 3 ملايين مخالف للأنظمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة حتى أمس الأول (الخميس)، عن ضبط 3075645 مخالفاً، منهم 2396112 مخالفاً لنظام الإقامة، و474086 مخالفاً لنظام العمل، و205447 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 51892 شخصاً، 49% منهم يمنيون، و48% إثيوبيون، و3% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2156 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، فيما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 3790 شخصاً، وإجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1261 مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1221 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 40 سعودياً.

وبين تقرير الحملات أن إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 12962 وافداً مخالفاً، منهم 11015 رجلاً، و1947 امرأة، وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 453070 مخالفاً، وإحالة 414998 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 521017 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 769786 مخالفاً.