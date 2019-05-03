، "جازان للصناعات التحويلية" تختتم جولة تعريفية حول مشاريعها المستقبلية ،

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اختتمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع - متمثلة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية - عددًا من ورش العمل التي استهدفت أكثر من 600 مقاول سعودي في عدد من المدن حول السعودية، واستعرضت خلال ورش العمل المشاريع الإنشائية كافة، وعقود التشغيل والصيانة.
وفي هذا الإطار قدمت الهيئة خلال تلك الورش معلومات تفصيلية عن مشاريعها الحالية والمستقبلية، كالمواصفات والمعايير والاشتراطات التي تجذب وتساعد المقاولين للمساهمة والمشاركة ببناء مدينة مستقبل الاقتصاد والصناعة الوطنية (مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية). وقد أجاب مسؤولو ومختصو الهيئة الملكية عن استفسارات ومقترحات الشركات والمؤسسات المشاركة كافة، وقدموا الدعم لهم.
واشتملت ورش العمل على عروض مرئية عدة، قدمها نخبة من مهندسي الهيئة الملكية، توضح للمقاولين آليات التسجيل والتواصل، وتم عرض فيلم وثائقي عن مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، يعرض تطلعات ودعم القيادة الرشيدة لبناء مدينة صناعية، تحقق مستهدفات رؤية السعودية2030 الداعية لنهضة السعودية من خلال اقتصاد مزدهر؛ لتصبح من مصاف الدول المتقدمة.
وقد أُقيمت ورش العمل في كل من مدن (جازان وأبها ومدينة الرياض وجدة والدمام). ووجهت الهيئة الملكية دعواتها بالتعاون مع شركائها من الغرف التجارية في المناطق التي أُقيمت فيها ورش العمل، وكذلك الهيئة السعودية للمقاولين التي عرضت طرق استخراج التراخيص، واعتماد المقاولين لدى الهيئة.
كما وجهت الهيئة الملكية بالجبيل وينبع الدعوة للمقاولين السعوديين كافة للتواصل مع إدارة مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية. كما قدمت الهيئة الملكية بجازان شكرها وتقديرها لشركائها كافة من الغرف التجارية والهيئة السعودية للمقاولين، ولجميع المقاولين المشاركين في ورش العمل في مختلف مناطق السعودية.
"جازان للصناعات التحويلية" تختتم جولة تعريفية حول مشاريعها المستقبليةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-03
اختتمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع - متمثلة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية - عددًا من ورش العمل التي استهدفت أكثر من 600 مقاول سعودي في عدد من المدن حول السعودية، واستعرضت خلال ورش العمل المشاريع الإنشائية كافة، وعقود التشغيل والصيانة.
وفي هذا الإطار قدمت الهيئة خلال تلك الورش معلومات تفصيلية عن مشاريعها الحالية والمستقبلية، كالمواصفات والمعايير والاشتراطات التي تجذب وتساعد المقاولين للمساهمة والمشاركة ببناء مدينة مستقبل الاقتصاد والصناعة الوطنية (مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية). وقد أجاب مسؤولو ومختصو الهيئة الملكية عن استفسارات ومقترحات الشركات والمؤسسات المشاركة كافة، وقدموا الدعم لهم.
واشتملت ورش العمل على عروض مرئية عدة، قدمها نخبة من مهندسي الهيئة الملكية، توضح للمقاولين آليات التسجيل والتواصل، وتم عرض فيلم وثائقي عن مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، يعرض تطلعات ودعم القيادة الرشيدة لبناء مدينة صناعية، تحقق مستهدفات رؤية السعودية2030 الداعية لنهضة السعودية من خلال اقتصاد مزدهر؛ لتصبح من مصاف الدول المتقدمة.
وقد أُقيمت ورش العمل في كل من مدن (جازان وأبها ومدينة الرياض وجدة والدمام). ووجهت الهيئة الملكية دعواتها بالتعاون مع شركائها من الغرف التجارية في المناطق التي أُقيمت فيها ورش العمل، وكذلك الهيئة السعودية للمقاولين التي عرضت طرق استخراج التراخيص، واعتماد المقاولين لدى الهيئة.
كما وجهت الهيئة الملكية بالجبيل وينبع الدعوة للمقاولين السعوديين كافة للتواصل مع إدارة مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية. كما قدمت الهيئة الملكية بجازان شكرها وتقديرها لشركائها كافة من الغرف التجارية والهيئة السعودية للمقاولين، ولجميع المقاولين المشاركين في ورش العمل في مختلف مناطق السعودية.
03 مايو 2019 - 28 شعبان 1440
11:42 PM
نفَّذت عددًا من ورش العمل التي استهدفت أكثر من 600 مقاول سعودي بالمملكة
اختتمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع - متمثلة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية - عددًا من ورش العمل التي استهدفت أكثر من 600 مقاول سعودي في عدد من المدن حول السعودية، واستعرضت خلال ورش العمل المشاريع الإنشائية كافة، وعقود التشغيل والصيانة.
وفي هذا الإطار قدمت الهيئة خلال تلك الورش معلومات تفصيلية عن مشاريعها الحالية والمستقبلية، كالمواصفات والمعايير والاشتراطات التي تجذب وتساعد المقاولين للمساهمة والمشاركة ببناء مدينة مستقبل الاقتصاد والصناعة الوطنية (مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية). وقد أجاب مسؤولو ومختصو الهيئة الملكية عن استفسارات ومقترحات الشركات والمؤسسات المشاركة كافة، وقدموا الدعم لهم.
واشتملت ورش العمل على عروض مرئية عدة، قدمها نخبة من مهندسي الهيئة الملكية، توضح للمقاولين آليات التسجيل والتواصل، وتم عرض فيلم وثائقي عن مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، يعرض تطلعات ودعم القيادة الرشيدة لبناء مدينة صناعية، تحقق مستهدفات رؤية السعودية2030 الداعية لنهضة السعودية من خلال اقتصاد مزدهر؛ لتصبح من مصاف الدول المتقدمة.
وقد أُقيمت ورش العمل في كل من مدن (جازان وأبها ومدينة الرياض وجدة والدمام). ووجهت الهيئة الملكية دعواتها بالتعاون مع شركائها من الغرف التجارية في المناطق التي أُقيمت فيها ورش العمل، وكذلك الهيئة السعودية للمقاولين التي عرضت طرق استخراج التراخيص، واعتماد المقاولين لدى الهيئة.
كما وجهت الهيئة الملكية بالجبيل وينبع الدعوة للمقاولين السعوديين كافة للتواصل مع إدارة مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية. كما قدمت الهيئة الملكية بجازان شكرها وتقديرها لشركائها كافة من الغرف التجارية والهيئة السعودية للمقاولين، ولجميع المقاولين المشاركين في ورش العمل في مختلف مناطق السعودية.
، "جازان للصناعات التحويلية" تختتم جولة تعريفية حول مشاريعها المستقبلية ،
المصدر : الخليج 365
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