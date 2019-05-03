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أكد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على جميع الجهات الخدمية بالاستعداد المبكر لشهر رمضان المبارك.
وتفصيلاً، شدد أمير الجوف على أهمية الرفع من مستوى الخدمات في المجالات الصحية والبلدية والكهربائية والاتصالات ومراقبة الأسعار في الأسواق والمحلات التجارية وتوافر المواد الغذائية والسلع والتأكد من صلاحيتها ومراقبة المطاعم والمطابخ ومحلات بيع المواد الغذائية.
ووجه الأمير فيصل بن نواف بأهمية مضاعفة الجهود لدى شرطة المنطقة وإدارة المرور لمراقبة وتسهيل الحركة المرورية في الطرق والشوارع الرئيسة والفرعية وعند الأسواق التجارية والمحلات، خاصة خلال أوقات الذروة.
وأهاب أمير المنطقة بالمؤذنين والأئمة بالالتزام بأوقات الأذان والإقامة والتقيد بما صدر من التوجيهات الحثيثة من وزارة الشؤون الإسلامية بهذا الخصوص.
وأوضح أن المملكة اكتسبت خصوصية تميزت بها، حيث شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين، والتي أولتهما حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - جُل الاهتمام لهما ولزوارهما من المعتمرين والحجاج وعلينا جميعاً مسؤولية كبيرة لاستقبال ضيوف الرحمن ومتابعة شؤونهم منذ دخولهم بلاد الحرمين إلى أن يعودوا إلى بلادهم سالمين - بإذن الله -، سائلاً الله للجميع الأجر والمثوبة.
أمير الجوف يوجه الجهات الخدمية بأهمية رفع مستوى الاستعداد لشهر رمضان صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-03
أكد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على جميع الجهات الخدمية بالاستعداد المبكر لشهر رمضان المبارك.
وتفصيلاً، شدد أمير الجوف على أهمية الرفع من مستوى الخدمات في المجالات الصحية والبلدية والكهربائية والاتصالات ومراقبة الأسعار في الأسواق والمحلات التجارية وتوافر المواد الغذائية والسلع والتأكد من صلاحيتها ومراقبة المطاعم والمطابخ ومحلات بيع المواد الغذائية.
ووجه الأمير فيصل بن نواف بأهمية مضاعفة الجهود لدى شرطة المنطقة وإدارة المرور لمراقبة وتسهيل الحركة المرورية في الطرق والشوارع الرئيسة والفرعية وعند الأسواق التجارية والمحلات، خاصة خلال أوقات الذروة.
وأهاب أمير المنطقة بالمؤذنين والأئمة بالالتزام بأوقات الأذان والإقامة والتقيد بما صدر من التوجيهات الحثيثة من وزارة الشؤون الإسلامية بهذا الخصوص.
وأوضح أن المملكة اكتسبت خصوصية تميزت بها، حيث شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين، والتي أولتهما حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - جُل الاهتمام لهما ولزوارهما من المعتمرين والحجاج وعلينا جميعاً مسؤولية كبيرة لاستقبال ضيوف الرحمن ومتابعة شؤونهم منذ دخولهم بلاد الحرمين إلى أن يعودوا إلى بلادهم سالمين - بإذن الله -، سائلاً الله للجميع الأجر والمثوبة.
03 مايو 2019 - 28 شعبان 1440
11:25 PM
شدد على توفير الخدمات الصحية والبلدية والكهربائية والاتصالات ومراقبة الأسعار
أكد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على جميع الجهات الخدمية بالاستعداد المبكر لشهر رمضان المبارك.
وتفصيلاً، شدد أمير الجوف على أهمية الرفع من مستوى الخدمات في المجالات الصحية والبلدية والكهربائية والاتصالات ومراقبة الأسعار في الأسواق والمحلات التجارية وتوافر المواد الغذائية والسلع والتأكد من صلاحيتها ومراقبة المطاعم والمطابخ ومحلات بيع المواد الغذائية.
ووجه الأمير فيصل بن نواف بأهمية مضاعفة الجهود لدى شرطة المنطقة وإدارة المرور لمراقبة وتسهيل الحركة المرورية في الطرق والشوارع الرئيسة والفرعية وعند الأسواق التجارية والمحلات، خاصة خلال أوقات الذروة.
وأهاب أمير المنطقة بالمؤذنين والأئمة بالالتزام بأوقات الأذان والإقامة والتقيد بما صدر من التوجيهات الحثيثة من وزارة الشؤون الإسلامية بهذا الخصوص.
وأوضح أن المملكة اكتسبت خصوصية تميزت بها، حيث شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين، والتي أولتهما حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - جُل الاهتمام لهما ولزوارهما من المعتمرين والحجاج وعلينا جميعاً مسؤولية كبيرة لاستقبال ضيوف الرحمن ومتابعة شؤونهم منذ دخولهم بلاد الحرمين إلى أن يعودوا إلى بلادهم سالمين - بإذن الله -، سائلاً الله للجميع الأجر والمثوبة.
، أمير الجوف يوجه الجهات الخدمية بأهمية رفع مستوى الاستعداد لشهر رمضان ،
المصدر : الخليج 365
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