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بالفيديو .. المذيع "تركي الشديد" يخطف الإعجاب في نهائي كأس الملك

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محمد بن مسعود - الدمام - "كاريزما" و"ثقافة" و"وطنية" انتزعها وسط الزحام

سجَّل المذيع الشاب تركي الشديد نفسه نجمًا "وسط الزحام" في قائمة "جماليات" نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين التعاون والاتحاد، الذي رعاه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله - في "درة الملاعب"، عندما أطلق لـ"لسانه" العنان مستعرضًا أعذب كلمات ومصطلحات اللغة العربية الفصحى، ومتفردًا بتراكيب ساحرة، لا يستحضرها إلا من يمتلك مخزونًا لغويًّا فاخرًا، وثقافة عالية، ووطنية راسخة.

وما إن انتهت "شارة" البدء للاستديو التحليلي حتى أمسك "الشديد" ذو "الكاريزما" الرائعة بـ"مجاديف" الحدث، مبحرًا في أعماق اللغة، ومبهرًا المتابعين خلف الشاشات، بحضور نجوم الكرة السابقين، من فرنسا اللاعب تريزيغيه، والأرجنتيني هرنان كريسبو، والكويتي جاسم الهويدي، و"مفتاح جدة" محمد نور.

وفي نهائي "أغلى ملك" صنع تركي الشديد، سفير "إخاء" عضو "العطاء الرقمي" المذيع المتوثب، لنفسه موضع قدم، متحديًا الصعاب، وكاسبًا الإعجاب.

الفيديو:

— KSA SPORTS (@riyadiyatv)

بالفيديو .. المذيع "تركي الشديد" يخطف الإعجاب في نهائي كأس الملك

عيسى الحربي الخليج 365 2019-05-03

سجَّل المذيع الشاب تركي الشديد نفسه نجمًا "وسط الزحام" في قائمة "جماليات" نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين التعاون والاتحاد، الذي رعاه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله - في "درة الملاعب"، عندما أطلق لـ"لسانه" العنان مستعرضًا أعذب كلمات ومصطلحات اللغة العربية الفصحى، ومتفردًا بتراكيب ساحرة، لا يستحضرها إلا من يمتلك مخزونًا لغويًّا فاخرًا، وثقافة عالية، ووطنية راسخة.

وما إن انتهت "شارة" البدء للاستديو التحليلي حتى أمسك "الشديد" ذو "الكاريزما" الرائعة بـ"مجاديف" الحدث، مبحرًا في أعماق اللغة، ومبهرًا المتابعين خلف الشاشات، بحضور نجوم الكرة السابقين، من فرنسا اللاعب تريزيغيه، والأرجنتيني هرنان كريسبو، والكويتي جاسم الهويدي، و"مفتاح جدة" محمد نور.

وفي نهائي "أغلى ملك" صنع تركي الشديد، سفير "إخاء" عضو "العطاء الرقمي" المذيع المتوثب، لنفسه موضع قدم، متحديًا الصعاب، وكاسبًا الإعجاب.

الفيديو:

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— KSA SPORTS (@riyadiyatv)

03 مايو 2019 - 28 شعبان 1440

11:13 PM

"كاريزما" و"ثقافة" و"وطنية" انتزعها وسط الزحام

سجَّل المذيع الشاب تركي الشديد نفسه نجمًا "وسط الزحام" في قائمة "جماليات" نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين التعاون والاتحاد، الذي رعاه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله - في "درة الملاعب"، عندما أطلق لـ"لسانه" العنان مستعرضًا أعذب كلمات ومصطلحات اللغة العربية الفصحى، ومتفردًا بتراكيب ساحرة، لا يستحضرها إلا من يمتلك مخزونًا لغويًّا فاخرًا، وثقافة عالية، ووطنية راسخة.

وما إن انتهت "شارة" البدء للاستديو التحليلي حتى أمسك "الشديد" ذو "الكاريزما" الرائعة بـ"مجاديف" الحدث، مبحرًا في أعماق اللغة، ومبهرًا المتابعين خلف الشاشات، بحضور نجوم الكرة السابقين، من فرنسا اللاعب تريزيغيه، والأرجنتيني هرنان كريسبو، والكويتي جاسم الهويدي، و"مفتاح جدة" محمد نور.

وفي نهائي "أغلى ملك" صنع تركي الشديد، سفير "إخاء" عضو "العطاء الرقمي" المذيع المتوثب، لنفسه موضع قدم، متحديًا الصعاب، وكاسبًا الإعجاب.

الفيديو:

— KSA SPORTS (@riyadiyatv)

، بالفيديو .. المذيع "تركي الشديد" يخطف الإعجاب في نهائي كأس الملك ،
المصدر : الخليج 365

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