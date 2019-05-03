، مستفيدو خيرية "يبس" يتذمرون لعدم تسلّم السلة الرمضانية ،

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تذمر عددٌ من أهالي مركز يبس بتهامة الباحة من انقطاع السلة الرمضانية من جمعية البر الخيرية لهذا العام، خصوصاً وأنه لم يتبق على الشهر الفضيل سوى يومان، مناشدين أمير الباحة بالتوجيه بصرف السلة الغذائية أو قيمتها نقداً فمنهم المعاق والأرملة وأسر السجناء والفقراء والمعوزون، في حين أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية أن السبب هو إغلاق حساب الجمعية لانتهاء فترة المجلس الحالي.
وقال لـ "الخليج 365" عددٌ من مستفيدي جمعية البر الخيرية بمركز يبس: اعتدنا على السلة الرمضانية للأعوام السابقة ورأيناها في عدد من الجمعيات القريبة ولكن جمعيتنا تجاهلتنا هذا العام لاسيما وأننا سندخل رمضان بعد يومين من الآن، مضيفين: نحن من مستفيدي سكن الملك عبد الله الخيري وإسكان الوليد بن طلال الخيرية وباقي قرى يبس بمحافظة غامد الزناد، الكثير منا لم يستطع شراء احتياجات شهر رمضان ولانزال ننتظر السلة الرمضانية أو قيمتها من الجمعية.
وتابعوا: كانت أعذارهم أن ذلك بسبب تحديث الحساب، فهل هذا هو الوقت المناسب للتحديث؟، مناشدين أمير الباحة ومسؤولي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمسارعة في توزيع السلال الغذائية فهناك أُسر قد لا تستطيع الإفطار في رمضان على الأصناف المتعارف عليها لضيق ذات اليد.
"الخليج 365" عرضت الشكوى على رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمركز يبس سعيد محمد باحص، الذي أوضح أن حساب الجمعية بالمصرف مغلق بسبب انتهاء فترة مجلس إدارة الجمعية الحالي، والذي لم يتم التمديد للمجلس إلا قبل أسبوع من الآن.
وأضاف: تم إيقاف الحساب البنكي من المصرف منذ مطلع شعبان الجاري للتحديث وهو إجراء سنوي على جميع الجمعيات وللأسف لا يتم إشعارنا من المصرف قبل التحديث والإغلاق حتى لا نقع في حرج مع مستفيدي الجمعية، ولانتهاء فترة المجلس وطلب بعض المستندات والإجراءات لإعادة فتح الحساب والتي لم تُستكمل إلا قبل يومين بسبب تأخر قرار التمديد، والسلة الغذائية ضمن برامج الجمعية كل عام بالشراكة مع الداعمين حيث كنّا نستقبل 1200 سلة وقد تزيد أو تنقص ما بين العام والآخر ونكمل ما يتبقى من حساب الجمعية بالإضافة للبرامج الأخرى.
وأكمل: إغلاق الحساب شلّ تحركاتنا وللأسف إن توقيته كان قبل رمضان، تواصلنا مع المجلس التنسيقي وجمعيات عدة حاولنا الاستدانة خاطبنا تجاراً ورجال أعمال لتبني البرنامج على أن نسددهم فيما بعد ولكن لم نصل إلى نتيجة، فقط وصل عدد لا يتجاوز 100 سلة وهو قليل جداً ولكن يتم توزيعها للأرامل والأشد حاجة.
واختتم: في حال انتهاء التحديث ورفع الحجب عن الحساب سيتم الدعم إما بسلال غذائية أو بمبالغ مالية لمستفيدي الجمعية الذين يزيدون عن 600 مستفيد من السلة الرمضانية.
مستفيدو خيرية "يبس" يتذمرون لعدم تسلّم السلة الرمضانيةعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2019-05-03
تذمر عددٌ من أهالي مركز يبس بتهامة الباحة من انقطاع السلة الرمضانية من جمعية البر الخيرية لهذا العام، خصوصاً وأنه لم يتبق على الشهر الفضيل سوى يومان، مناشدين أمير الباحة بالتوجيه بصرف السلة الغذائية أو قيمتها نقداً فمنهم المعاق والأرملة وأسر السجناء والفقراء والمعوزون، في حين أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية أن السبب هو إغلاق حساب الجمعية لانتهاء فترة المجلس الحالي.
وقال لـ "الخليج 365" عددٌ من مستفيدي جمعية البر الخيرية بمركز يبس: اعتدنا على السلة الرمضانية للأعوام السابقة ورأيناها في عدد من الجمعيات القريبة ولكن جمعيتنا تجاهلتنا هذا العام لاسيما وأننا سندخل رمضان بعد يومين من الآن، مضيفين: نحن من مستفيدي سكن الملك عبد الله الخيري وإسكان الوليد بن طلال الخيرية وباقي قرى يبس بمحافظة غامد الزناد، الكثير منا لم يستطع شراء احتياجات شهر رمضان ولانزال ننتظر السلة الرمضانية أو قيمتها من الجمعية.
وتابعوا: كانت أعذارهم أن ذلك بسبب تحديث الحساب، فهل هذا هو الوقت المناسب للتحديث؟، مناشدين أمير الباحة ومسؤولي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمسارعة في توزيع السلال الغذائية فهناك أُسر قد لا تستطيع الإفطار في رمضان على الأصناف المتعارف عليها لضيق ذات اليد.
"الخليج 365" عرضت الشكوى على رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمركز يبس سعيد محمد باحص، الذي أوضح أن حساب الجمعية بالمصرف مغلق بسبب انتهاء فترة مجلس إدارة الجمعية الحالي، والذي لم يتم التمديد للمجلس إلا قبل أسبوع من الآن.
وأضاف: تم إيقاف الحساب البنكي من المصرف منذ مطلع شعبان الجاري للتحديث وهو إجراء سنوي على جميع الجمعيات وللأسف لا يتم إشعارنا من المصرف قبل التحديث والإغلاق حتى لا نقع في حرج مع مستفيدي الجمعية، ولانتهاء فترة المجلس وطلب بعض المستندات والإجراءات لإعادة فتح الحساب والتي لم تُستكمل إلا قبل يومين بسبب تأخر قرار التمديد، والسلة الغذائية ضمن برامج الجمعية كل عام بالشراكة مع الداعمين حيث كنّا نستقبل 1200 سلة وقد تزيد أو تنقص ما بين العام والآخر ونكمل ما يتبقى من حساب الجمعية بالإضافة للبرامج الأخرى.
وأكمل: إغلاق الحساب شلّ تحركاتنا وللأسف إن توقيته كان قبل رمضان، تواصلنا مع المجلس التنسيقي وجمعيات عدة حاولنا الاستدانة خاطبنا تجاراً ورجال أعمال لتبني البرنامج على أن نسددهم فيما بعد ولكن لم نصل إلى نتيجة، فقط وصل عدد لا يتجاوز 100 سلة وهو قليل جداً ولكن يتم توزيعها للأرامل والأشد حاجة.
واختتم: في حال انتهاء التحديث ورفع الحجب عن الحساب سيتم الدعم إما بسلال غذائية أو بمبالغ مالية لمستفيدي الجمعية الذين يزيدون عن 600 مستفيد من السلة الرمضانية.
03 مايو 2019 - 28 شعبان 1440
11:02 PM
ناشدوا أمير الباحة التوجيه بصرفها أو قيمتها نقداً
تذمر عددٌ من أهالي مركز يبس بتهامة الباحة من انقطاع السلة الرمضانية من جمعية البر الخيرية لهذا العام، خصوصاً وأنه لم يتبق على الشهر الفضيل سوى يومان، مناشدين أمير الباحة بالتوجيه بصرف السلة الغذائية أو قيمتها نقداً فمنهم المعاق والأرملة وأسر السجناء والفقراء والمعوزون، في حين أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية أن السبب هو إغلاق حساب الجمعية لانتهاء فترة المجلس الحالي.
وقال لـ "الخليج 365" عددٌ من مستفيدي جمعية البر الخيرية بمركز يبس: اعتدنا على السلة الرمضانية للأعوام السابقة ورأيناها في عدد من الجمعيات القريبة ولكن جمعيتنا تجاهلتنا هذا العام لاسيما وأننا سندخل رمضان بعد يومين من الآن، مضيفين: نحن من مستفيدي سكن الملك عبد الله الخيري وإسكان الوليد بن طلال الخيرية وباقي قرى يبس بمحافظة غامد الزناد، الكثير منا لم يستطع شراء احتياجات شهر رمضان ولانزال ننتظر السلة الرمضانية أو قيمتها من الجمعية.
وتابعوا: كانت أعذارهم أن ذلك بسبب تحديث الحساب، فهل هذا هو الوقت المناسب للتحديث؟، مناشدين أمير الباحة ومسؤولي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمسارعة في توزيع السلال الغذائية فهناك أُسر قد لا تستطيع الإفطار في رمضان على الأصناف المتعارف عليها لضيق ذات اليد.
"الخليج 365" عرضت الشكوى على رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمركز يبس سعيد محمد باحص، الذي أوضح أن حساب الجمعية بالمصرف مغلق بسبب انتهاء فترة مجلس إدارة الجمعية الحالي، والذي لم يتم التمديد للمجلس إلا قبل أسبوع من الآن.
وأضاف: تم إيقاف الحساب البنكي من المصرف منذ مطلع شعبان الجاري للتحديث وهو إجراء سنوي على جميع الجمعيات وللأسف لا يتم إشعارنا من المصرف قبل التحديث والإغلاق حتى لا نقع في حرج مع مستفيدي الجمعية، ولانتهاء فترة المجلس وطلب بعض المستندات والإجراءات لإعادة فتح الحساب والتي لم تُستكمل إلا قبل يومين بسبب تأخر قرار التمديد، والسلة الغذائية ضمن برامج الجمعية كل عام بالشراكة مع الداعمين حيث كنّا نستقبل 1200 سلة وقد تزيد أو تنقص ما بين العام والآخر ونكمل ما يتبقى من حساب الجمعية بالإضافة للبرامج الأخرى.
وأكمل: إغلاق الحساب شلّ تحركاتنا وللأسف إن توقيته كان قبل رمضان، تواصلنا مع المجلس التنسيقي وجمعيات عدة حاولنا الاستدانة خاطبنا تجاراً ورجال أعمال لتبني البرنامج على أن نسددهم فيما بعد ولكن لم نصل إلى نتيجة، فقط وصل عدد لا يتجاوز 100 سلة وهو قليل جداً ولكن يتم توزيعها للأرامل والأشد حاجة.
واختتم: في حال انتهاء التحديث ورفع الحجب عن الحساب سيتم الدعم إما بسلال غذائية أو بمبالغ مالية لمستفيدي الجمعية الذين يزيدون عن 600 مستفيد من السلة الرمضانية.
، مستفيدو خيرية "يبس" يتذمرون لعدم تسلّم السلة الرمضانية ،
المصدر : الخليج 365
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