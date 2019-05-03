، ينبع الصناعية.. السوق الرمضاني يستعدّ لاستقبال الزوار في شهر رمضان ،

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تنظّم الهيئة الملكية بينبع كل عام الأسوق الرمضانية؛ ومنها سوق الشفا الرمضاني الذي يرتاده مئات المتسوقين بشكل يومي لشراء ما يناسبهم من المأكولات والمشروبات الرمضانية، ولقاء الأقارب والأصدقاء؛ إذ يشهد السوق حركة نشطة من بعد صلاة العصر وحتى موعد الإفطار.
وتقيم الهيئة الملكية بينبع ممثلة في إدارة الأملاك، فعاليات بركة رمضان خلال شهر رمضان المبارك بسوق الشفا التجاري، بعد صلاة العصر، وحديقة الفيروز خلال الفترة المسائية؛ إذ إن السوق الرمضاني المسائي بحديقة الفيروز تم تصميمه بالهوية القديمة والطراز القديم للأسواق الشعبية، مع إضافة الزينة الرمضانية في كافة أنحاء السوق، وإضافة الخيمة الرمضانية، مع إقامة بوابات رئيسة لدخول وخروج الزوار بكل سلاسة وانسيابية.
فيما سيتم تجهيز أكشاك وعربات في كافة أنحاء الحديقة حسب الأنشطة التجارية بشكل متجانس، مع تخصيص موقع لسيارات المطاعم المتنقلة، وبازار نسائي للأسر المنتجة طوال ليالي شهر رمضان المبارك.
وأوضح مدير عام الخدمات المساندة بالهيئة الملكية بينبع المهندس هاني بن عبدالرحمن عويضة؛ أن السوقين الرمضانيين لهذا العام سيكونان مختلفين من ناحية الشكل والمضمون؛ إذ ستتم إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة المميزة خلال السوق المسائي بحديقة الفيروز، مشيراً إلى أنه سيصاحب السوق عددٌ من الفعاليات والأنشطة والمسابقات الترفيهية والتثقيفية للزوار، وعرْض عدد من الأفكار التوعوية والأنشطة المتعدّدة التي تخدم سكان وزوار مدينة ينبع الصناعية.
ينبع الصناعية.. السوق الرمضاني يستعدّ لاستقبال الزوار في شهر رمضانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-03
تنظّم الهيئة الملكية بينبع كل عام الأسوق الرمضانية؛ ومنها سوق الشفا الرمضاني الذي يرتاده مئات المتسوقين بشكل يومي لشراء ما يناسبهم من المأكولات والمشروبات الرمضانية، ولقاء الأقارب والأصدقاء؛ إذ يشهد السوق حركة نشطة من بعد صلاة العصر وحتى موعد الإفطار.
وتقيم الهيئة الملكية بينبع ممثلة في إدارة الأملاك، فعاليات بركة رمضان خلال شهر رمضان المبارك بسوق الشفا التجاري، بعد صلاة العصر، وحديقة الفيروز خلال الفترة المسائية؛ إذ إن السوق الرمضاني المسائي بحديقة الفيروز تم تصميمه بالهوية القديمة والطراز القديم للأسواق الشعبية، مع إضافة الزينة الرمضانية في كافة أنحاء السوق، وإضافة الخيمة الرمضانية، مع إقامة بوابات رئيسة لدخول وخروج الزوار بكل سلاسة وانسيابية.
فيما سيتم تجهيز أكشاك وعربات في كافة أنحاء الحديقة حسب الأنشطة التجارية بشكل متجانس، مع تخصيص موقع لسيارات المطاعم المتنقلة، وبازار نسائي للأسر المنتجة طوال ليالي شهر رمضان المبارك.
وأوضح مدير عام الخدمات المساندة بالهيئة الملكية بينبع المهندس هاني بن عبدالرحمن عويضة؛ أن السوقين الرمضانيين لهذا العام سيكونان مختلفين من ناحية الشكل والمضمون؛ إذ ستتم إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة المميزة خلال السوق المسائي بحديقة الفيروز، مشيراً إلى أنه سيصاحب السوق عددٌ من الفعاليات والأنشطة والمسابقات الترفيهية والتثقيفية للزوار، وعرْض عدد من الأفكار التوعوية والأنشطة المتعدّدة التي تخدم سكان وزوار مدينة ينبع الصناعية.
03 مايو 2019 - 28 شعبان 1440
11:01 PM
إقامة بوابات رئيسة للدخول والخروج بكل سلاسة وانسيابية
تنظّم الهيئة الملكية بينبع كل عام الأسوق الرمضانية؛ ومنها سوق الشفا الرمضاني الذي يرتاده مئات المتسوقين بشكل يومي لشراء ما يناسبهم من المأكولات والمشروبات الرمضانية، ولقاء الأقارب والأصدقاء؛ إذ يشهد السوق حركة نشطة من بعد صلاة العصر وحتى موعد الإفطار.
وتقيم الهيئة الملكية بينبع ممثلة في إدارة الأملاك، فعاليات بركة رمضان خلال شهر رمضان المبارك بسوق الشفا التجاري، بعد صلاة العصر، وحديقة الفيروز خلال الفترة المسائية؛ إذ إن السوق الرمضاني المسائي بحديقة الفيروز تم تصميمه بالهوية القديمة والطراز القديم للأسواق الشعبية، مع إضافة الزينة الرمضانية في كافة أنحاء السوق، وإضافة الخيمة الرمضانية، مع إقامة بوابات رئيسة لدخول وخروج الزوار بكل سلاسة وانسيابية.
فيما سيتم تجهيز أكشاك وعربات في كافة أنحاء الحديقة حسب الأنشطة التجارية بشكل متجانس، مع تخصيص موقع لسيارات المطاعم المتنقلة، وبازار نسائي للأسر المنتجة طوال ليالي شهر رمضان المبارك.
وأوضح مدير عام الخدمات المساندة بالهيئة الملكية بينبع المهندس هاني بن عبدالرحمن عويضة؛ أن السوقين الرمضانيين لهذا العام سيكونان مختلفين من ناحية الشكل والمضمون؛ إذ ستتم إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة المميزة خلال السوق المسائي بحديقة الفيروز، مشيراً إلى أنه سيصاحب السوق عددٌ من الفعاليات والأنشطة والمسابقات الترفيهية والتثقيفية للزوار، وعرْض عدد من الأفكار التوعوية والأنشطة المتعدّدة التي تخدم سكان وزوار مدينة ينبع الصناعية.
، ينبع الصناعية.. السوق الرمضاني يستعدّ لاستقبال الزوار في شهر رمضان ،
المصدر : الخليج 365
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