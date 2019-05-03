محمد بن مسعود - الدمام - احتفل عبدالكريم جابر محمد المدخلي بتخرجه من كلية الملك عبدالعزيز الحربية برتبة ملازم. وأعرب المدخلي عن شكره لله -عز وجل- لتوفيقه أن يكون في خدمة هذا الوطن الغالي. وقدم زملاء وأصدقاء المدخلي التهاني والتبريكات له على التخرج، وانضمامه لخدمة الوطن، متمنين له حياة عملية سعيدة. "المدخلي" يحتفل بتخرجه من كلية الملك عبدالعزيز الحربية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-03 احتفل عبدالكريم جابر محمد المدخلي بتخرجه من كلية الملك عبدالعزيز الحربية برتبة ملازم. وأعرب المدخلي عن شكره لله -عز وجل- لتوفيقه أن يكون في خدمة هذا الوطن الغالي. وقدم زملاء وأصدقاء المدخلي التهاني والتبريكات له على التخرج، وانضمامه لخدمة الوطن، متمنين له حياة عملية سعيدة. Advertisements 03 مايو 2019 - 28 شعبان 1440 11:01 PM احتفل عبدالكريم جابر محمد المدخلي بتخرجه من كلية الملك عبدالعزيز الحربية برتبة ملازم. وأعرب المدخلي عن شكره لله -عز وجل- لتوفيقه أن يكون في خدمة هذا الوطن الغالي. وقدم زملاء وأصدقاء المدخلي التهاني والتبريكات له على التخرج، وانضمامه لخدمة الوطن، متمنين له حياة عملية سعيدة. ، "المدخلي" يحتفل بتخرجه من كلية الملك عبدالعزيز الحربية ،

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