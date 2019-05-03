، مسابقة "اقرأ وارتق 6" تنطلق عبر إذاعة "نداء الإسلام" في رمضان ،

محمد بن مسعود - الدمام - بجوائز قيمتها 95 ألف ريال مقدمة من هيئة الإذاعة والتلفزيون

تنطلق مسابقة القرآن الدولية (اقرأ وارتق) في نسختها السادسة لهذا العام 1440هـ، عبر أثير إذاعة نداء الإسلام، بجوائز قيمتها 95 ألف مقدمة من هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وتفصيلًا: تتوزع جوائز المسابقة كالتالي: الفائز الأول خمسة عشر ألف ريال، والفائز الثاني ثلاثة عشر ألف ريال، والفائز الثالث عشرة آلاف ريال، والفائزون من الرابع حتى العاشر كل فائز منهم 2000 ريال، وفائز يوميًّا على صفحة تويتر الرسمية لإذاعة نداء الإسلام، بسؤال يومي يُطرح في تويتر على موقع الإذاعة الرسمي.

وتتكوّن لجنة التحكيم من: الهيئة العالمية للكتاب والسنة التي تضم: الشيخ أحمد يسلم باتياه رئيس اللجنة، وإسماعيل فيصل الكثيري عضو اللجنة، ووليد مبارك الحضرمي عضو اللجنة.

وتبث المسابقة يوميًّا من غرة شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ عبر أثير إذاعة نداء الإسلام، من الساعة الرابعة عصرًا إلى الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت السعودية، ويشارك فيها 86 متسابقًا ومتسابقة من جميع أنحاء العالم ومختلف الجنسيات والأعمار والفئات، وللمشاركة في المسابقة يمكنكم التسجيل عبر الإيميل: [email protected]

وأوضح مدير عام إذاعة نداء الإسلام علي بن سعد الثقفي، أن هذه المسابقة انطلقت منذ نسختها الأولى بشكل جيد؛ حيث حقّقت نجاحًا وقبولًا عند المستمعين، وتوالت عامًا بعد عام حتى وصلت إلى المستوى الذي وصلت إليه الآن في نسختها السادسة، ولا شك أن هذه المسابقة الدولية اعتاد عليها المتسابقون وأصبحت متابعة ومنتظرة في شهر رمضان، ومن أبرز البرامج الرمضانية التي تحظى بالقبول لما يقدم فيها من جوائز نقدية قيمة برعاية هيئة الإذاعة والتلفزيون، وبمباركة من رئيس الهيئة الأستاذ داود الشريان، ومساعد رئيس الهيئة لشؤون الإذاعة الدكتور عادل الحارثي، ونسأل الله التوفيق للمتسابقين وأن نوفق فيما نقدمه للمستمع الكريم من برامج رمضانية ترقى إلى مستوى ذائقتهم الثقافية، فيما نبثّه عبر أثير إذاعتنا المباركة، إذاعة نداء الإسلام، وتقبل الله من الجميع الصيام والقيام وكامل العبادات، وشهرٌ مبارك على الجميع وكل عام وأنتم بخير.