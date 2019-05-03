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محمد بن مسعود - الدمام - حصل النقيب المهندس طلال بن مريزيق العزيزي المطيري على الماجستير من جامعة طيبة بالمدينة المنورة، كلية العلوم الهندسة والحاسب الآلي، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولي.
"الخليج 365" تهنئ الـ"العزيزي"، وتتمنى له مزيدًا من النجاح والتفوق.
"العزيزي" يحصل على الماجستير بدرجة امتيازصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-03
حصل النقيب المهندس طلال بن مريزيق العزيزي المطيري على الماجستير من جامعة طيبة بالمدينة المنورة، كلية العلوم الهندسة والحاسب الآلي، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولي.
"الخليج 365" تهنئ الـ"العزيزي"، وتتمنى له مزيدًا من النجاح والتفوق.
03 مايو 2019 - 28 شعبان 1440
10:36 PM
حصل النقيب المهندس طلال بن مريزيق العزيزي المطيري على الماجستير من جامعة طيبة بالمدينة المنورة، كلية العلوم الهندسة والحاسب الآلي، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولي.
"الخليج 365" تهنئ الـ"العزيزي"، وتتمنى له مزيدًا من النجاح والتفوق.
، "العزيزي" يحصل على الماجستير بدرجة امتياز ،
المصدر : الخليج 365
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