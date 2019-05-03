، "العزيزي" يحصل على الماجستير بدرجة امتياز ،

محمد بن مسعود - الدمام - حصل النقيب المهندس طلال بن مريزيق العزيزي المطيري على الماجستير من جامعة طيبة بالمدينة المنورة، كلية العلوم الهندسة والحاسب الآلي، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولي.

"الخليج 365" تهنئ الـ"العزيزي"، وتتمنى له مزيدًا من النجاح والتفوق.